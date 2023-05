Home / Photo Gallery / entertainment / shahrukh to salman khan 5 bollywood actors who ruled at box office greatly from 1990 to 19 ...

1990 से 1999 तक... इन 5 एक्टर का था बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, चौथे नंबर वाले ने सभी को चौंकाया था

5 Actors Occupied The Box Office In The 90s: बॉलीवुड में 1990 से 1999 तक का दौर काफी शानदार रहा, जहां दर्शकों को एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलीं और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की भरमार थी. वो एक ऐसा दौर था जहां सिर्फ बॉलीवुड के 5 एक्टर ही राज किया करते थे. आज हम आपको उन्हीं 5 एक्टर और उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan), सलमान खान (Salman Khan), आमिर खान (Aamir Khan), अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) शुरू से ही अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं. ये वही पांच सुपरस्टार हैं, जिनकी फिल्में 1990 से 1999 तक बॉक्स ऑफिस पर छाई रहती थीं. तो चलिए, आज हम आपको इन सभी की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं, जो रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट साबित हुई थीं.

02 शाहरुख खान (Shahrukh Khan): 90s में शाहरुख की 5 ऐसी फिल्म थी, जिनसे बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था, जिसमें 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है', 'दिल तो पागल है', 'डर' और 'परदेस' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. इन्हीं फिल्मों ने शाहरुख को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया था.

03 सलमान खान (Salman Khan): 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ साथ हैं', 'बीवी नंबर 1', 'जीत' और 'प्यार किया तो डरना क्या' ये सलमान की ऐसी फिल्में हैं, जिसने उन्हें एक दिग्गज अभिनेता बना डाला. इन फिल्मों के बाद सलमान बॉक्स ऑफिस के हिट मशीन बन चुके थे. इन फिल्मों के बाद सलमान को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी.

04 आमिर खान (Aamir Khan): आमिर खान शुरू से ही बहुत ही सेलेक्टिव फिल्में करते आए हैं और इस वजह से उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर काम कर जाती है. 90s में आमिर 5 ऐसी फिल्में थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो हंगामा मचाया ही, साथ ही साथ उन्हें सुपरस्टार भी बना दिया. आमिर की 'राजा हिंदुस्तानी', 'रंगीला', 'इश्क', 'सरफरोश' और 'गुलाम' आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं.

05 अजय देवगन (Ajay Devgn): 'इश्क', 'प्यार तो होना ही था', 'दिलवाले', 'हम दिल दे चुके सनम' और 'कच्चे धागे' अजय देवगन के करिअर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक रही है. इन फिल्मों ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इन फिल्मों के दम पर अजय दर्शकों के बीच काफी मशहर हो गए थे और देखते ही देखते वह सुपरस्टार बन गए.