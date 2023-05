बॉलीवुड के 10 दामाद करोड़ों के हैं मालिक, फिल्मों पर भी करते हैं राज, यकीनन नहीं जानते होंगे ये कनेक्शन

Home / Photo Gallery / entertainment / sharman joshi to kunal kapoor bollywood 10 extremely rich but lesser known damad shocking ...

बॉलीवुड के 10 दामाद करोड़ों के हैं मालिक, फिल्मों पर भी करते हैं राज, यकीनन नहीं जानते होंगे ये कनेक्शन

Lesser Known Son In Laws Of Bollywood- बॉलीवुड एक्टर्स अपने अभिनय कौशल और लुक्स के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी चर्चा का विषय बने रहते हैं. फैंस अक्सर अपने पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़ी सभी खबरें जानना चाहते हैं. ऐसे में आज आपको बॉलीवुड के जाने- माने परिवारों के दामाद से रूबरू कराने जा रहे हैं.

01 इस दशक के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने गुजरे जमाने के टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेज की बेटी को अपना हमसफर बनाया है. इस लिस्ट में ऋतिक रोशन से लेकर शरमन जोशी तक का नाम शामिल है. तो चलिए जानते हैं-

02 ‘3 इडियट्स’ और ‘गोलमाल’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर शरमन जोशी गुजरे जमाने के दिग्गज विलेन प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं. शरमन जोशी ने साल 2000 में प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से शादी की थी. आज ये कपल 3 बच्चों के पेरेंट्स है.

03 ‘रंग दे बसंती’ फेम एक्टर कुणाल कपूर रिश्ते में अमिताभ बच्चन के दामाद लगते हैं. कुणाल कपूर ने बिग बी की भतीजी नैना बच्चन संग शादी की है. नैना बच्चन अजिताभ बच्चन की बेटी हैं और इस कपल की मुलाकात श्वेता बच्चन ने कराई थी.

04 कुणाल खेमू भले ही अभिनय की दुनिया में बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी सफल रही है. सोहा अली खान के पति कुणाल खेमू गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के जमाई राजा हैं. सोहा और कुणाल की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी.

05 सलीम खान- सलमा खान की बेटी और सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान की सगी बहन अलवीरा खान एक फिल्म निर्माता और फैशन डिजाइनर हैं. अलवीरा खान ने 1995 में फिल्म निर्माता और एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. अतुल अग्निहोत्री बॉलीवुड के सबसे नामचीन खान परिवार के दामाद हैं.

06 90 के दशक के चॉकलेट बॉय फरदीन खान 70 के दशक की बॉलीवुड क्वीन मुमताज के जमाई राजा हैं. एक्टर ने साल 2005 में मुमताज और मयूर माधवानी की बेटी नताशा माधवानी से शादी की थी. ये कपल शादी के बंधन में बंधने से सालों पहले से एक- दूसरे को डेट कर रहा था.

07 अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन हमेशा से ही फिल्मों से दूर रही हैं. श्वेता ने ऋषि कपूर की बहन ऋतु नंदा के बेटे निखिल नंदा से शादी की है. इस रिश्ते से श्वेता बच्चन कपूर खानदान की बहू और निखिल नंदा बच्चन परिवार के जमाई राजा हैं.

08 एक वक्त पर बॉलीवुड के जाने- माने एक्टर कुमार गौरव ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त को अपना जीवनसाथी बनाया है. संजय दत्त के जीजा अब फिल्मों से दूर अपना बिजनेस संभालते हैं. कुमार गौरव 60 के दशक के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे हैं.

09 ऋतिक रोशन ने एक्टर- डायरेक्टर संजय खान की बेटी सुजैन खान से शादी की थी. सुजैन खान के भाई और एक्टर जायद खान भी फिल्मों में सक्रिय हैं. ऋतिक रोशन और सुजैन खान दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. हालांकि, अब इस कपल की राहें अलग हो चुकी हैं.

10 ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर हमेशा ही फिल्मों से दूर रही हैं. रिद्धिमा कपूर ने बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की है. कपूर खानदान के दामाद होने के बावजूद भरत साहनी अक्सर लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं.