'Nikita Roy and The Book of Darkness' में नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, इस वजह से बेहद खास होने वाली है फिल्म

Nikita Roy and The Book of Darkness: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की नई फिल्म का ऐलान हो चुका है. वह जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस' में नजर आएंगी, लेकिन यह फिल्म बेहद खास भी होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी के भाई कुश एस सिन्हा निर्देशन में कदम रखने जा रहे हैं. जी हां, सोनाक्षी की इस नई फिल्म का निर्देशन खुद उनके भाई कुश कर रहे हैं. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)