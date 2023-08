Home / Photo Gallery / entertainment / sunny deol anupam kher to rekha kangana ranaut has good relations with these celebrities o ...

वो 7 एक्टर्स, जिनके सामने नहीं खुलती कंगना रनौत की 'जुबान'! इनके लिए हमेशा निकलते हैं मीठे बोल

Kangana Ranaut Has Good Releations With These Celebs: कंगना रनौत इंडस्ट्री की उन स्टार्स में से हैं, जिनके बॉलीवुड के कई सेलेब्स से अच्छे रिलेशन नहीं हैं. ऋतिक रोशन, करण जौहर से लेकर आलिया भट्ट तक के खिलाफ कंगना रनौत कई गंभीर दावे कर चुकी हैं और खरी-खरी सुना चुकी हैं. लेकिन, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी स्टार हैं जिन्हें कंगना कभी कुछ नहीं कहतीं.

01 मुंबईः बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों के लिए तो मशहूर हैं ही साथ ही साथ अपनी पंगा लेने की आदत के लिए भी खासी फेमस हैं. कंगना आदित्य पंचोली, ऋतिक रोशन से लेकर करण जौहर, तापसी पन्नू, आलिया भट्ट तक जैसे कई सितारों से पंगे ले चुकी हैं. हालांकि, आज भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे स्टार हैं, कंगना जिनकी तारीफ करते नहीं थकतीं. पंगा क्वीन कभी इनके बारे में निगेटिव बातें नहीं करतीं. तो कौन-कौन से वो स्टार हैं, जो कंगना के फेवरेट हैं चलिए आपको बताते हैं.

02 सनी देओलः कंगना रनौत, सनी देओल के बारे में कभी कुछ नहीं बोलतीं. यही नहीं, हाल ही में उन्होंने सनी देओल की गदर 2 को लेकर अपना सपोर्ट भी दिखाया. (फोटो साभार: Instagram@iamsunnydeol)

03 अनुपम खेरः कंगना रनौत कई बार कह चुकी हैं कि अनुपम खेर उनके फेवरेट हैं और पिछले साल उन्होंने अनुपम खेर की 'द कश्मीर फाइल्स' का भी खुलकर सपोर्ट किया था. कंगना को अक्सर अनुपम खेर की तारीफ करते भी देखा गया है. (फोटो साभार: IMDB)

04 कार्तिक आर्यनः कंगना रनौत कार्तिक आर्यन की हमेशा तारीफ करती ही दिखाई दी हैं. कई मौकों पर वह बॉलीवुड अभिनेता की तारीफों के पुल बांध चुकी हैं. (फोटो साभार: Instagram@kartikaaryan)

05 नवाजुद्दीन सिद्दीकीः बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी कंगना रनौत तारीफ ही करती दिखी हैं. पिछले दिनों नवाजुद्दीन कंगना रनौत की एक फिल्म 'टीकू वेड्स शेरू' में भी दिखाई दिए थे.

06 रेखाः बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा को तो कंगना रनौत अपना आइडियल मानती हैं. वह जब भी रेखा को देखती हैं, उन्हें लेकर अपना प्यार और रिस्पेक्ट करना नहीं भूलतीं.