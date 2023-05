Home / Photo Gallery / entertainment / sunny deol gadar to aamir khan 3 idiots 10 best bollywood movies from 2000 to 2009 the thi ...

2000 से 2009 तक, बॉलीवुड की 10 शानदार फिल्में, तीसरे नंबर वाली ने तो दिया था 1 नया सुपरस्टार

10 Best Bollywood Movies From 2000 To 2009: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसे जितनी बार देखिए बोर नहीं होंगे. आज हम आपको लिए साल 2000 से लेकर साल 2009 तक आने वाली 10 शानदार बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था.

01 नई दिल्ली. साल 2000 से 2009 के बीच ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लग गई थी. अगर आप इस दौरान की कोई फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपके लिए इस दौरान की 10 सबसे शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों की सबसे खास बाच ये हैं कि आप इन्हें जितनी बार देख लें, कभी बोर नहीं होंगे.

02 1. गदर- एक प्रेम कथा: 15 जून 2001 में आई सनी देओल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था. दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

03 2. 3 इडियट्स: 24 दिसंबर 2009 को आई आमिर खान की इस फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर खूब देखने को मिला था और रिलीज के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. दुनियाभर में इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी.

04 3. कहो न प्यार है: 14 जनवरी 2000 में आई इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दिया था. जी हां, हम बात ऋतिक रोशन की कर रहे हैं. यह उनकी पहली फिल्म थी, जो रिलीज के साथ सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

05 4. कभी खुशी कभी गम: शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन स्टारर यह फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

06 5. मोहब्बतें: 27 अक्टूबर 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहरुख और अमिताभ बच्चन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

07 6. गजनी: 25 दिसंबर 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने आमिर खान को एक नई पहचान दिलाई थी. लोगों को उनकी ये फिल्म काफी पसंद आई थी और रिलीज के साथ यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

08 7. धूम 2: ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन स्टारर यह फिल्म 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और पहले पार्ट की तरह फिल्म के इस दूसरे पार्ट को भी लोगों ने काफी पंसद किया था. यही वजह है कि रिलीज के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

09 8. कृष: ऋतिक रोशन की यह फिल्म 'कोई मिल गया' का दूसरा पार्ट था, जिसने अपने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

10 9. ओम शांति ओम: दीपिका पादुकोण की यह पहली बॉलीवुड फिल्म थी, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ नजर आई थीं और इस फिल्म की कहानी दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी थी.