इस 'खास शख्स' की वजह से, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही 'गदर 2', खुद सनी देओल ने किया खुलासा

To whom did Sunny Deol give the credit for the success of 'Gadar 2'?: दिग्गज अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 दिनों में कुल 261.35 करोड़ हो चुका है. वहीं, इस फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय सनी देओल ने किसे दिया है, चलिए आपको बताते हैं...

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा (Anil Sharma) की फिल्म 'गदर 2 (Gadar 2)' इसी महीने 11 अगस्त को सिनेमाघरों में हुई थी और रिलीज के पहले दिन से ही इस फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के जरिए 22 साल बाद फिर से तारा सिंह (सनी देओल) और सकीना (अमीषा पटेल) की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई और एक फिर से यह जोड़ी सिनेमाघरों में छा गई.

02 आज से 22 साल पहले जब 'गदर' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो ठीक ऐसा मंजर हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला था, जैसा की अभी 'गदर 2' के दौरान हमें देखने को मिल रहा है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि 6 दिनों में इस फिल्म के हाथ कुल 261.35 करोड़ रुपये लग चुके हैं, हालांकि इन आंकड़ों में अभी और भी इजाफा होगा.

03 बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'गदर 2' ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है. वहीं, सनी देओल ने इसका पूरा श्रेय किसी एक 'खास शख्स' को दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देओल परिवार के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि सनी का मानना है कि उनके बेटे करण देओल की पत्नी और 'घर की लक्ष्मी' दृशा आचार्य परिवार के लिए लकी चार्म साबित हुई हैं. उन्होंने दृशा आचार्य को इसका पूरा श्रेय दिया है.

04 बता दें, साल 2001 में रिलीज हुई 'गदर' में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है, लेकिन 'गदर 2' में तारा सिंह अपने बेटे जीते (उत्कर्ष शर्मा) को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है. इस बार भी फिल्म की कहानी में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. वहीं, एक फिर यह फिल्म दर्शकों के दिलों में उतरने में सफल साबित हो रही है.