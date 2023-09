Home / Photo Gallery / entertainment / sunny deol roar shakes the box office not only pathaan gadar 2 will even give competition ...

सनी देओल की दहाड़ से... कांपा बॉक्स ऑफिस, 'पठान' तो छोड़िए, अब शाहरुख की 'जवान' पर भी मंडरा रहा खतरा

'Gadar 2' Is Going To Create History: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) बहुत ही जल्द बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने जा रहे हैं. सनी की फिल्म 'गदर 2' रिलीज के पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कमाई करती नजर आ रही है और बहुत ही जल्द ये भारत में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. इसने तीसरे हफ्ते में ही 500 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया है.

01 नई दिल्ली. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) ने कब्जा कर रखा है. 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'गदर 2 (Gadar 2)' का जलवा अब तक बॉक्स ऑफिस पर कायम है. अब तक की फिल्म की कुल कमाई को देख ऐसा लग रहा है कि सनी देओल जल्द ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाले हैं.

02 बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के अनुसार, 'गदर 2' ने तीसरे हफ्ते में ही 500 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल की है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की कुल कमाई 501.17 करोड़ हो चुकी है. वहीं, बात करें शाहरुख खान की फिल्म 'पठान (Pathaan)' की तो, इस फिल्म ने भारत में कुल 543.05 करोड़ की कमाई की थी और 'गदर 2' की कमाई की रफ्तार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह जल्द ही 'पठान' को पछाड़ सकती है और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आ सकती है.

03 वहीं, दूसरी ओर 7 सितंबर को शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान (Jawan)' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि 'जवान' को भी बॉक्स ऑफिस पर 'गदर 2' से भी भिड़ना पड़ेगा. 'गदर 2' की कमाई की रफ्तार को देखते हुए यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इससे 'जवान' की कमाई पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही.

04 बता दें, 22 साल बाद आया 'गदर' का दूसरा पार्ट लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इस फिल्म की कहानी भी भी 22 साल बाद शुरू होती है, जहां तारा सिंह (सनी देओल) और सकीना (अमीषा पटेल) के बेटे जीते (उत्कर्ष शर्मा) भी बड़ा हो जाता है. फिल्म में एक बार फिर से तारा सिंह को पाकिस्तान जाना पड़ता है. इस फिल्म को जब आप देखते हैं तो आज से 22 साल पुरानी बातें भी आपको याद आने लगती है.