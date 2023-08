Trending: हॉरर, कॉमेडी या एक्शन... इस वीकेंड देखें ये 6 वेब सीरीज और फिल्में, छुट्टी का मजा हो जाएगा दोगुना

Home / Photo Gallery / entertainment / sushmita sen taali to ayushmann khurrana dream girl 2 made in heaven 2 movies and web seri ...

Movies And Web Series Much Awaited Release: इस हफ्ते ओटीटी और सिनेमाघरों में पर कई एंटरटेनिंग वेब सीरीज और फिल्में आ रही हैं, जो दर्शकों की छुट्टियों का मजा दोगुना कर देंगी. इनमें सुष्मिता सेन की ताली से लेकर 'The Chosen One' तक शामिल हैं. इनके साथ इस हफ्ते ओटीटी पर क्या नया है, चलिए आपको बताते हैं.

01 मुंबईः इस वीकेंड अगर आप कुछ दिलचस्प, सस्पेंसिव, थ्रिलर, एक्शन या कॉमेडी, इनमें से कुछ भी देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थियेटर जाने की जरूरत नहीं है. बशर्ते आप गदर 2 या ओएमजी 2 देखने का प्लान ना कर रहे हों. OTT पर इस हफ्ते फ्रेश एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शन हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी छुट्टियों का मजा दोगुना कर सकते हैं.जी हां, इस हफ्ते ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं या हो चुकी हैं, जो अलग-अलग जॉनर की हैं. हालांकि, सिनेमाघरों में भी इस हफ्ते कुछ बेहद एंटरटेनिंग फिल्में दस्तक दे रही हैं, तो चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

02 The White Lotus: जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में आई 'द व्हाइट लोटस' नाम की वेब सीरीज है, जो मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है. अगर आप कुछ सस्पेंसिव देखने का प्लान कर रहे हैं तो द व्हाइट लोटस का लुत्फ उठा सकते हैं. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

03 घूमरः अभिषेक बच्चन, सैयामी खेर और अंगद बेदी स्टारर घूमर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. 18 अगस्त को रिलीज हुई घूमर की कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो विकलांग होते हुए भी क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहती है और इसमें अभिषेक बच्चन उसका साथ देते हैं. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

04 ड्रीम गर्ल 2: आयुष्मान खुराना एक बार फिर 'ड्रीम गर्ल' बनकर हर किसी को लुभाने आ रहे हैं. इस बार फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी. फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

05 तालीः सुष्मिता सेन स्टारर मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'ताली' 15 अगस्त को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो चुकी है. ताली एक ऐसी ट्रांसजेंडर की कहानी है, जो अपनी जिंदगी में काफी दुख, दर्द देखने के बाद भी अपनी कम्यूनिटी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @sushmitasen47)

06 अकेलीः इस लिस्ट में नुसरत भरुचा स्टारर 'अकेली' भी शामिल है. फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नौकरी के लिए अपना देश छोड़कर ईराक जाती है और यहां आतंकवादियों के बीच फंस जाती है. अब ये लड़की कैसे भारत लौटती है, ये इसी के इर्द-गिर्द घूमती कहानी है. फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)