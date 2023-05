Home / Photo Gallery / entertainment / the kerala story became the second highest grossing film of the year shockingly behind sal ...

सलमान और अजय ही नहीं, रणबीर को भी मिली मात, 'The Kerala Story' के नाम हुआ एक बड़ा खिताब

'The Kerala Story' became the second highest grossing film of the year: 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'द करेल स्टोरी' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर अब तक देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं, कमाई में इस फिल्म ने अब तक 150 करोड़ का भी आकंड़ा पार करने में सफलता हासिल की है.

01 नई दिल्ली. फिल्म निर्देशक सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) की 'द केरल स्टोरी (The Kerala Story)' रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma), योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी स्टारर यह फिल्म इसी महीने 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. निर्देशक के मुताबिक, फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं.

02 कई राज्यों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है और फिल्म को लेकर लगातार लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. दरअसल, विवाद फिल्म में दिखाए गए आंकड़ों से शुरू हुआ. डायरेक्टर के अनुसार, इस फिल्म के जरिए उन्होंने असलियत को सामने लाने की कोशिश की. फिल्म में केरल से 32000 लड़कियों को कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स ने बहका कर आईएसआईएस (ISIS) ज्वाइन करने को मजबूर किया और उन्हें सीरिया लेकर आतंकियों के हवाले कर दिया गया.

03 वहीं, फिल्म को लेकर विवादों को बढ़ता देख डायरेक्टर और मेकर्स ने 32000 आंकड़े को बदलकर सिर्फ 3 कर दिया. वहीं, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने इस फिल्म को गलत बताया है, लेकिन इतने विवादों के बीच, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार काम कर रही है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार, फिल्म ने अब तक 156.69 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल की है. वहीं, इसके साथ 'द केरल स्टोरी' इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. तो आइए, जानते हैं इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-5 में कौन-कौन हैं?

04 1. पठान (Pathaan): इस साल अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' है. शाहरुख ने इस फिल्म के जरिए पर्दे पर चार साल बाद धमाकेदार वापसी की. इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आई थीं.

05 2. द केरल स्टोरी (The Kerala Story): अदा शर्मा की यह फिल्म इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुकी है. दर्शकों द्वारा इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया जा रहा है और महज 13 दिनों में फिल्म ने ये खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है.

06 3. तू झूठी मैं मक्कार (Tu Jhoothi Main Makkaar): रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मिलाजुला असर देखने को मिला था.

07 4. किसी का भाई किसी की जान (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan): बॉलीवुड के 'भाईजान' की यह फिल्म इस साल ईद के मौक पर रिलीज हुई थी, लेकिन जिस तरह की उम्मीद इस फिल्म से लोग लगाकर बैठे थे, वह उस पर खरी नहीं उतर पाई थी.