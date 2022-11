इन भारतीय कैरेक्टर्स ने हॉलीवुड सीरीज में छोड़ी कल्चर की छाप, दुनियाभर की हसीनाओं ने लुटाया प्यार

नेटफ्लिक्स की सीरीज Never Have I Ever यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर है. इस सीरीज का मुख्य किरदार भारतीय मूल की यंग लड़की देवी विश्वकुमार का है. इस किरदार को निभाने वाली मैत्रेयी रामाकृष्णन (Maitreyi Ramakrishnan) एक भरतीय-कैनेडियन अभिनेत्री हैं. इस सीरीज के जरिए भी भारत को यंग जनरेशन ने जाना. भारतीय मूल की लड़की देवी विश्वकुमार ने भी काफी शौहरत हासिल की है.(फोटो साभार- Instagram@maitreyiramakrishnan)