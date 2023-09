कपूर खानदान के इस हीरो ने लगातार दीं 25 फ्लॉप फिल्में, फिर भी कहलाया सुपरस्टार, आखिरी बार हुए हिट लेकिन मौत..

Home / Photo Gallery / entertainment / this kapoor actor gave 25 flop films in a row still he called superstar his last film was ...

This Kapoor Son gave 25 flop films Still he was Superstar: कपूर परिवार बॉलीवुड में हमेशा सबसे आगे रहा है और इस परिवार ने इंडस्ट्री को राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, शशि कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर जैसे कई बड़े और सफल सितारे दिए हैं. पृथ्वीराज कपूर का बॉलीवुड में योगदान बेहद खास माना जाता है और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है. कपूर परिवार ने बॉलीवुड को मुगल-ए-आजम, आवारा, आलम आरा, कल आज और कल, सिकंदर और श्री 420 जैसी फिल्में दीं हैं. पृथ्वीराज कपूर के बाद उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी. अभिनय के साथ-साथ फिल्म निर्माण में भी अपना योगदान दिया. इस आर्टिकल में हम कपूर खानदान के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने लगातार 25 फ्लॉप फिल्में दीं लेकिन फिर भी वो सुपरस्टार कहलाए.

01 दरअसल, यहां हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो शम्मी कपूर हैं, जो आज भी अपने समय के सुपरस्टार माने जाते हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि शम्मी कपूर ने स्टारडम का जो मुकाम हासिल किया, उस तक पहुंचना आसान नहीं है और भारतीय सिनेमा में बहुत कम कलाकार ही ऐसा करने में सफल हुए हैं.

02 शम्मी कपूर पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे और बॉलीवुड स्टार शशि कपूर और राज कपूर के छोटे भाई थे. बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले शम्मी कपूर ने अपने पिता के साथ थिएटर करना शुरू कर दिया था.

03 शम्मी कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1953 में 'जीवन ज्योति' से की और बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शम्मी कपूर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं. शम्मी कपूर ने अपने करियर में 'अंदाज', 'कश्मीर की कली', 'ब्रह्मचारी', 'जंगली' और 'दिल देके देखो' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं थीं. लेकिन, फिर एक समय ऐसा आया जब शम्मी का करियर ग्राफ गिरने लगा और उन्होंने लगातार 25 फ्लॉप फिल्में दीं.

04 हालांकि, कई फ्लॉप फिल्मों के बाद भी फैंस के बीच उनका क्रेज बरकरार रहा और उन्हें कभी फ्लॉप एक्टर नहीं कहा गया. शम्मी कपूर आखिरी बार अपने भाई राज कपूर के पोते रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकस्टार' में नजर आए थे. इस सुपरहिट फिल्म में उन्होंने शहनाई वादक का किरदार निभाया था.