25,00,000 करोड़ की नेट वर्थ वाले सबसे अमीर परिवार की है ये हवेली, शाहरुख- अमिताभ का है खास कनेक्शन, जानिए कैसे

Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan Connection With This Luxury House: कभी खुशी कभी गम (Kabhi Khushi Kabhie Gham) 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म (highest-grossing Indian film of 2001) थी और विदेशों में इसकी बंपर कमाई के कारण इसने उस साल की फिल्म गदर को भी पीछे छोड़ दिया था. उस दौरान न सिर्फ इस फिल्म की स्टार कास्ट के अभिनय बल्कि इसके शूटिंग लोकेशन की भी खूब तारीफ सुनने को मिली थी. फिल्म के दर्शकों को इसकी रायचंद हवेली बहुत शानदार लगी जिसने इसकी भव्यता में मानो 4 चांद लगाए थे. उस दौरान करण जौहर द्वारा ये बताया गया था कि फिल्म का आलीशान विक्टोरियन घर दिल्ली के चांदनी चौक से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है. यह घर असल में दुनिया के सबसे अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और मूल रूप से विदेश, और चांदनी चौक के दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है. हालांकि, इस शानदार हवेली से शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का भी खास कनेक्शन बन जाता है, चूंकि उनकी फिल्म की शूटिंग हुई है.

01 बता दें कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन स्टारर कभी खुशी कभी गम का रायचंद हाउस दिल्ली के अलावा भारत में कहीं भी स्थित नहीं है. यह घर वाडेसडन मनोर है, जो इंग्लैंड के बकिंघमशायर (Buckinghamshire) के वाडेसडन गांव (Waddesdon village) में स्थित है.इस घर का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था. (Twitter)

02 वाडेसडन मनोर (The Waddesdon Manor) का निर्माण 1874 से 1899 के बीच बैरन फर्डिनेंड डी रोथ्सचाइल्ड (Baron Ferdinand de Rothschild) के लिए किया गया था. 1957 में, उनके पोते जेम्स डी रोथ्सचाइल्ड (James de Rothschild) ने घर और इसकी सामग्री को नेशनल ट्रस्ट को सौंप दिया, जिसने इसे एक सार्वजनिक भवन बना दिया और जिसमें एक संग्रहालय (museum) भी है. तभी फिल्म और टीवी की शूटिंग भी शुरू हुई. असल में यह घर ब्रिटिश नेशनल ट्रस्ट का है, रोथ्सचाइल्ड अभी भी अपने फाउंडेशन के जरिए इसे मैनेज करते हैं. (Twitter)

03 आपको बता दें कि इस शानदार घर में कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग हुई है जिनमें द क्राउन (The Crown), ब्रिजर्टन (Bridgerton), डाउनटन एबे (Downton Abbey), द क्वीन (The Queen), द ममी: टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) और शर्लक होम्सः एक परछाई का खेल (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) शामिल हैं. (Twitter)

04 लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी खुशी कभी गम यहां शूट की गई एकमात्र भारतीय फिल्म है और इसका एस्टेट की वेबसाइट पर भी जिक्र है, यह संपत्ति रोथ्सचाइल्ड परिवार के स्वामित्व में है, जो कभी दुनिया का सबसे प्रभावशाली परिवार था और अभी भी दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता है. चूंकि उनके घर में करण जौहर निर्देशित फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसलिए उनका कनेक्शन भी अमीर परिवार से है. 2001 में वाडेसडन मनोर में शूट हुई कभी खुशी कभी गम ने अपनी भव्यता से भी लोगों को आकर्षित किया था और 135.53 करोड़ का बिजनेस कर सनी देओल की 133 करोड़ कमाने वाली गदर को पीछे छोड़ दिया था. (Twitter)