8 ऐसे स्टार किड्स, जिन्हें नहीं मिला पैरेंट्स जैसा स्टारडम, बेहद कम उम्र में ही सिमट गया करियर

गुमनाम सितारे: एक्टिंग में करियर बनाना कोई आसान काम नहीं है. भले ही बॉलीवुड को नेपोटिज्म पर लताड़ा जाता रहा हो, लेकिन आज भी कितने ऐसे स्टार किड हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद भी एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाए. वहीं कुछ ऐसे स्टार भी हैं जो पहली फिल्म से ही रातोंरात स्टार बन जाते हैं. आज हमे आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में बता रहे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद भी दर्शकों को दिल नहीं जीत पाए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए. uday chopra to adhyan suman these 8 super flop bollywood star kid in film industry

01 बॉलीवुड में कई लोग स्टार बनने का सपना लेकर आते है. इनमें से कुछ का ये सपना पहली फिल्म के बाद ही पूरा हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो काफी जद्दोजहद के बाद भी फैंस के दिलों में जगह बनाने में नाकायाब होते हैं. स्टारकिड होने के बाद भी वह बॉलीवुड में अपनी जड़े नहीं जमा पाते और धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया से गायब हो जाते हैं. कुछ हैं जो किसी ना किसी फिल्म में नजर आ जाते हैं लेकिन कुछ तो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने बॉलीवुड में आकर गलती कर दी.

02 यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते शुरू से ही उदय चोपड़ा से काफी उम्मीदें थी कि वह इंडस्ट्री में अपनी धाक जरूर जमा लेंगे. मोहब्बतें और धूम जैसी फिल्मों में नजर आने के बाद भी उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला. देखते ही देखते उदय ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया.

03 बॉलीवुड में आज भी हेमा मालिनी को टॉप एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है. लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल ने साल 2002 में फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से एक्टिंग में कदम रखा था.अपने अब तक के एक्टिंग करियर में ​ईशा देओल ने कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम नहीं किया है. हालाकि उनकी फिल्म धूम में उनके काम को काफी सराहा गया था और आज भी वह फिल्मों, वेब सीरीज में एक्टिव हैं.

04 जैकी भगनानी ने साल 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जैकी फिल्म प्रोड्यूसर वासु भागनानी के बेटे हैं. लेकिन स्टारकिड होने के बदा भी उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिला. उनकी आज तक कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, जिसे देखते हुए कहा जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में अब तक अपनी जड़े नहीं जमाई है. (Instagram@jackie_bhagnani)

05 साल 2008 में फिल्म 'हाल ए दिल' से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अध्ययन सुमन, जाने माने एक्टर शेखर सुमन के बेटे हैं. उन्होंने पहली फिल्म में भी कुछ खास काम नहीं किया. हालांकी उन्होंने इंडस्ट्री में कंगना के साथ भी फिल्म की. लेकिन वह सिर्फ बॉलीवुड में कंगना संग अफेयर को लेकर ही चर्चा में छाए रहे. (Instagram@adhyayansuman)

06 जपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र के बेटे साल तुषार कपूर ने साल 2001 में फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी ये फिल्म तो सुपरहिट हो गई थी लेकिन इसके बाद भी उनका करियर कुछ खास ऊचांईयों पर नहीं गया और इसके बाद वह साइड रोल करने लगे.

07 ऋतिक की कॉपी कहे जाने वाले हरमन बवेजा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 2050 में की थी. इस फिल्म में वह प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए थे. इस फिल्म के बाद से लंबे समय तक दोनों की अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां पकड़ी. अपने एक्टिंग करियर में हरमन ने सिर्फ पांच फिल्मों काम किया और पांचों ही फिल्में बॉक्स आफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. (Instagram@kahn8558)

08 सलमान खान की फैमिली से होने के बाद भी उनके भाई भाई सुहैल खान फिल्मी दुनिया में कोई नाम नहीं कमा पाए. सुहैल ने साल 2002 में फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उनकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है, जो सुहैल खुद के दम पर हिट करा पाए हों. (फोटो साभार: Instagram@beingsalmankhan@sohailkhanofficial)