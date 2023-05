Home / Photo Gallery / entertainment / uday chopra to akshaye khanna 6 forgotten bollywood actors above 40 who are still unmarrie ...

कई रिलेशनशिप- ब्रेकअप के बाद भी सिंगल हैं ये 6 एक्टर्स, आजतक नहीं बसाया घर, फिल्मों में भी रहे महा फ्लॉप

Bollywood Actors Who Are Still Unmarried- फिल्मों की दुनिया में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेज का नाम कई लोगों के साथ जुड़ता है. कई सेलेब सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी के बंधन में बंध जाते हैं. तो कईओं का रिश्ता सालों डेट करने के बावजूद शादी तक नहीं पहुंच पाता है. आज बॉलीवुड के उन सितारों की बात करेंगे जो आजतक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं.

01 बॉलीवुड सेलेब्स का फिल्मों में साथ काम करने के दौरान एक-दूसरे के नजदीक आना और अपने को- स्टार को डेट करना एक आम बात है. आज बॉलीवुड के 6 ऐसे सितारों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम तो कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई.

02 शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियां बटोरी हैं. ‘मोहब्बतें’ फेम इस एक्ट्रेस का नाम को-स्टार उदय चोपड़ा के साथ जुड़ा था. उसके बाद शमिता और मनोज बाजपेयी के रिश्ते की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा था. पिछले साल ‘बिग बॉस’ में नजर आईं शमिता ने कुछ महीनों तक एक्टर राकेश बापट को भी डेट किया था, लेकिन किसी के साथ भी वह शादी के बंधन में नहीं बंधीं. (फोटो साभार- instagram @shamitashetty_official)

03 90 के दशक के हैंडसम हंक डिनो मोरिया की तो लड़कियां दीवानी थीं. उन दिनों इस एक्टर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लड़कियां घंटों इंतजार किया करती थीं. बिपाशा बसु संग ‘राज’ से डेब्यू करने वाले एक्टर ने भी अपने रिलेशनशिप से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. डिनो मोरिया ने कुछ वक्त तक अपनी पहली को-स्टार बिपाशा बसु को डेट किया था. उसके बाद उनकी जिंदगी में लारा दत्ता की एंट्री हुई. कई एक्ट्रेसेज को डेट करने के बाद भी ये एक्टर आजतक सिंगल हैं. (फाइल फोटो)

04 लीजेंड एक्टर विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना 48 की उम्र में भी सिंगल हैं. ‘बॉर्डर’ से लोकप्रियता हासिल करने वाले इस एक्टर का नाम तो कई एक्ट्रेसेज के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी इनका रिश्ता मुकम्मल न हो सका. (फाइल फोटो)

05 जे. पी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शरबानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है. इस मल्टीस्टारर फिल्म में शरबानी मुखर्जी का रोल भले ही काफी कम समय का था, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने लुक्स से सबको दीवाना बना लिया था. फिल्मों से दूर हो चुकीं ये एक्ट्रेस आजतक सिंगल हैं. (फाइल फोटो)

06 दिवंगत यश चोपड़ा के छोटे बेटे और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा फिल्मों में अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए. केवल चंद फिल्मों में नजर आए इस एक्टर को आज भी ‘मोहब्बतें’ और ‘धूम’ के लिए ही याद किया जाता है. पहले शमिता शेट्टी और फिर नरगिस फाखरी को सालों तक डेट करने के बाद भी ये एक्टर आजतक सिंगल हैं. (फाइल फोटो)