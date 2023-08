Home / Photo Gallery / entertainment / when akshay kumar and sunny deol clashed at the box office 27 years ago then sapoot was su ...

27 साल पहले... जब बॉक्स ऑफिस पर भिड़े थे अक्षय कुमार-सनी देओल, तब कौन किस पर पड़ा था भारी?

When There Was A Clash Between 'Sapoot' And 'Ghatak': इसी महीने 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाला है. जी हां, सनी की फिल्म 'गदर 2' और अक्षय की 'ओएमजी 2' एक साथ रिलीज होने वाली है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बॉक्स ऑफिस पर सनी और अक्षय आमने-सामने हैं... आज से 27 साल पहले भी दोनों की फिल्में 'घातक' और 'सपूत' बॉक्स ऑफिस पर टकराई थीं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के 2 दिग्गज अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की दुनियाभर में गजब की फैन फॉलोइंग हैं. दोनों ही सुपरस्टार अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का लगातार मनोरंजन करते ही आ रहे हैं. ऐसे में 11 अगस्त को इन दोनों की फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं. एक तरफ सनी की 'गदर 2 (Gadar 2)' और दूसरी तरफ अक्षय की 'ओएमजी 2 (OMG 2)' एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

02 वैसे, तो दोनों की फिल्मों का पहला पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आया था. अब देखना ये है कि इस बार इन दोनों फिल्मों में कौन कमाई के मामले में आगे निकलता है, हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सनी और अक्षय की फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हों. 27 साल पहले यानी 1996 में भी इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हुई थीं, जिसमें सनी की 'घातक' और अक्षय की 'सपूत' शामिल थी.

03 अब बात करें, 27 साल पहले की तो उस वक्त जब 'घातक' और 'सपूत' एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं, तो अक्षय कुमार पर सनी देओल भारी पड़ गए थे. विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, 6.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई सनी की 'घातक' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी.

04 फिल्म 'घातक' साल 1996 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 26.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, बात करें अक्षय कुमार की फिल्म 'सपूत' की तो यह फिल्म भी लोगों को पसंद आई थी, लेकिन 'घातक' इतना नहीं. इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के लगभग उतने ही पैसे खर्च 6.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जितने में घातक बनी थी, लेकिन कमाई के मामले में सपूत उससे काफी पीछे रह गई थी.