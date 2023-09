जब अमिताभ बच्चन के सामने माधुरी दीक्षित से हुई अजीब डिमांड, एक्ट्रेस ने किया इनकार, भन्ना गए डायरेक्टर और...

Home / Photo Gallery / entertainment / when director tinnu anand asked madhuri dixit to remove blouse in amitabh bachchan film ac ...

When Madhuri Dixit Engaged in Heated Arguement With Director: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मंहगी अभिनेत्रियों में से रही हैं. 80 और 90 के दशक में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं. लेकिन, एक ऐसी भी फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर ने अभिनेत्री को उस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया था.

01 मुंबईः माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में राम लखन, तेजाब से लेकर हम आपके हैं कौन जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. एक दौर था जब वह इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं. माधुरी अपने डांस और अदाकारी दोनों के लिए फेमस रही हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से लीड हीरो तक को पछाड़ दिया. अपने करियर में कई मुश्किल रोल भी माधुरी ने निभाए. लेकिन, एक फिल्म में काम करते हुए माधुरी काफी परेशान हो गई थीं. इसका खुलासा डायरेक्टर टीनू आनंद ने किया है.

02 कालिया और शहंशाह जैसी लोकप्रिय फिल्मों में मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले टीनू आनंद ने 1989 में 'शनाख्त' नाम की फिल्म के लिए लीड रोल में बिग बी और माधुरी दीक्षित को चुना था. टीनू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शूटिंग के पहले दिन ही एक सीन को लेकर उनकी माधुरी दीक्षित से तीखी बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अभिनेत्री को लगभग फिल्म से निकाल ही दिया था.

03 टीनू आनंद ने रेडियो नशा के साथ बातचीत में इस घटना का खुलासा किया. टीनू उस सीन को याद करते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जंजीरों में बंधे होते हैं. वह माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं. ऐसे में माधुरी को इस बीच आना था और कहना था- 'जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना, जब उनके सामने एक औरत खड़ी है.'

04 टीनू ने दावा किया कि उन्होंने माधुरी को फिल्म साइन करने से पहले ही पूरा सीन समझा दिया था. वह कहते हैं- 'मैंने माधुरी से कहा कि तुम्हें पहली बार अपना ब्लाउज उतारना है. हम तुम्हें ब्रा में दिखाएंगे. और मैं घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ भी छिपाउंगा नहीं. क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है. इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और मैं इसे पहले दिन ही शूट करना चाहता हूं. वह इस सीन से सहमत थीं.'

05 फिर टीनू ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब ये सीन शूट किया जाना था, माधुरी ने सीन करने से मना कर दिया था. “मैंने पूछा क्या हुआ. उसने कहा, 'टीनू, मैं यह सीन नहीं करना चाहती.' मैंने कहा, 'मुझे माफ करना, क्योंकि आपको यह सीन करना होगा.' उसने कहा, 'नहीं, मैं नहीं करना चाहती.' जवाब में मैंने कहा, 'ठीक है, पैकअप करो, फिल्म को अलविदा कहो. मैं अपनी शूटिंग रद्द कर दूंगा.'