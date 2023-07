Home / Photo Gallery / entertainment / when rekha and jaya bachchan came face to face at award show shockingly hugged each other ...

जब भरी महफिल में जया बच्चन-रेखा का हुआ आमना-सामना, अवॉर्ड फंक्शन में टकराईं एक्ट्रेस, कैसा था दोनों का रिएक्शन?

When Rekha And Jaya Bachchan Came Face To Face: 70 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की अफवाहें जोरों पर थीं, ये वो समय था जब दोनों बैक टू बैक कई फिल्में साथ कर रहे थे. हालांकि, दोनों ने कभी अपने कथित लव रिलेशनशिप को सार्वजनिक नहीं किया. यही नहीं, अफवाहें तो यहां तक थीं कि उनके कथित अफेयर के चलते रेखा और जया बच्चन, जो कभी बहुत अच्छी दोस्त थीं, के बीच दरार आ गई.

01 मुंबईः एक समय था जब बी-टाउन में हर तरफ रेखा और बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के कथित अफेयर के ही चर्चे थे. इंडस्ट्री में जब भी किसी अधूरी लव स्टोरी का जिक्र होता है तो रेखा और अमिताभ बच्चन का जिक्र जरूर होता है. जिसके चलते दोनों हमेशा सुर्खियों में रहे. वैसे तो दोनों का अफेयर जगजाहिर था, लेकिन कभी दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर नहीं अपनाया. लेकिन, इस रिलेशनशिप के चलते रेख और जया बच्चन की दोस्ती में जरूर दरार आ गई. कहते हैं, हर तरफ दोनों के रिलेशनशिप की खूब चर्चा थी, जिस पर रेखा ने भी कुछ टिप्पणी कर दी और फिर इससे उनकी और जया बच्चन की दोस्ती खतरे में आ गई.

02 रेखा और जया बच्चन के बीच सालों बातचीत नहीं हुई. लेकिन, इस बीच दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है, जिसमें रेखा और जया बच्चन आमने-सामने नजर आ रही हैं.

03 हालांकि, 90 के दशक में सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में, रेखा ने अपने और जया बच्चन के बीच के रिश्ते पर बात की थी और अपने बीच किसी भी अनबन से इनकार किया था. यही नहीं, रेखा ने इस दौरान जया बच्चन को बहुत ताकतवर, हिम्मतवाली और क्लासी महिला बताते हुए उनकी खूब तारीफ की थी

04 अब सोशल मीडिया पर दोनों का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों एक अवॉर्ड फंक्शन में साथ नजर आ रही हैं. वायरल वीडियो में, रेखा गोल्डन कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वह जैसे ही जया बच्चन को देखती हैं, उनकी ओर बढ़ती हैं दोनों खुशी से एक-दूसरे से गले मिलती हैं.

05 इतना ही नहीं, एक-दूसरे से मिलने के बाद दोनों एक-दूसरे से बात करते हुए भी क्लिक की गईं. इसके बाद दोनों साथ में पोज भी देती हैं. आमतौर पर कम ही ऐसा हुआ है कि दोनों दिग्गज अभिनेत्रियों को साथ देखा गया हो. ऐसे में दोनों का ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में जया बच्चन ने रेखा को अपने बगल में बैठने के लिए भी कहते देखा जा सकता है.

06 बता दें, रेखा ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ यश चोपड़ा की 'सिलसिला' में साथ काम किया था. कथित तौर पर सिलसिला बिग बी के जीवन से प्रेरित फिल्म थी, जिसमें रेखा-जया को साथ काम करने के लिए मनाने से पहले डायरेक्टर की हालत खराब थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी.