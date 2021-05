Ariana Grande Wedding Photo: एरियाना ग्रांडे ने दिया अपनी सीक्रेट शादी का सबूत अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रांडे (Ariana Grande) ने अपने बॉयफ्रेंड डाल्टन गोमेज (Dalton Gomez) संग 15 मई 2021 को शादी कर ली थी. अब सिंगर अपनी सीक्रेट शादी का सबूत फैंस को दे रही हैं. News18 Hindi | May 27, 2021, 6:20 PM IST

1 / 8

मुंबई. दुनियाभर में फेमस अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रांडे (Ariana Grande) ने अपने बॉयफ्रेंड डाल्टन गोमेज (Dalton Gomez) संग 15 मई 2021 को शादी कर ली थी. वे काफी लंबे से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. अब सिंगर अपनी सीक्रेट शादी का सबूत फैंस को दे रही हैं. एरियाना एक-एक करके अपनी वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस-सिंगर ने कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. फोटो साभार: @arianagrande

2 / 8 इस तस्वीर में एरियाना ग्रांडे, डाल्टन गोमेज के साथ काफी खुश लग रही हैं. दोनों तस्वीर में बहुत प्यारे लग रहे हैं. फोटो साभार: @arianagrande

3 / 8 एरियाना एक सिंगर होने के अलावा एक्ट्रेस भी हैं, जबकि उनके पति डाल्टन रियल एस्टेट में काम करते हैं. सिंगर ने इंस्टाग्राम (Instagram) के जरिये अपनी शादी (Ariana Grande Marriage) का खुलासा किया था. फोटो साभार: @arianagrande

4 / 8 सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पति के साथ कुछ रोमांटिक फोटोज भी शेयर की, जो अब वायरल हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बनी हुई हैं. फोटो साभार: @arianagrande

5 / 8 इन फोटोज पर एक्ट्रेस के फैंस जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. फोटो साभार: @arianagrande

6 / 8 सिंगर एरियाना कम उम्र में ही अपने टैलेंट के बलबूते मशहूर हो गई थीं. आज वे दुनिया के करोड़ों दिलों में राज करती हैं. फोटो साभार: @arianagrande

7 / 8 खबरों की मानें, तो एरियाना ने कैलिफोर्निया में शादी के बंधन में बंधी थीं. महामारी को देखते हुए, शादी में खास तरह के इंतजाम किए गए थे और बहुत कम लोगों को फंक्शन में बुलाया गया था. फोटो साभार: @arianagrande

8 / 8 बता दें कि करीब एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, इस कपल ने बीते दिसंबर को सगाई कर ली थी. फोटो साभार: @arianagrande

First published: May 27, 2021, 8:00 AM IST