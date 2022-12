Avatar के आगे कुछ नहीं है RRR और KGF 2 का कलेक्शन, ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

नई दिल्ली: जेम्स कैमरून का कहना है कि 'अवतार' (Avatar) और इसके सीक्वल 'अवतार 2' को बनाने का कारण कभी पैसा नहीं था, पर 'अवतार' दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसकी सीक्वल 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) भी बॉक्स ऑफिस पर तुफानी कमाई करती दिखाई दे रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार 2' ने रिलीज के पहले दिन 38-40 करोड़ रुपये की कमाई की है. आइए, दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं.