यूक्रेन में रहकर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले Sean Penn को जानते हैं आप? जान की बाजी लगाकर कर रहे हैं शूटिंग

Sean Penn हॉलीवुड के जानेमाने एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. उनके पिता भी डायरेक्टर थे. Sean penn के पहले शो 'Little House on the Prairie' को उनके पिता ने ही डायरेक्ट किया था. (फाइल फोटो)