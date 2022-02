Ukraine-Russia coflict: इन 6 फिल्मों से समझें यूक्रेन-रूस का विवाद, सारा कन्फ्यूजन होगा खत्म

The Cacophony of the Donbas: 1930 में Donbas Symphony नाम की साउंड डॉक्युमेंट्री बनी थी. इसमें डोनबास को एक ताकतवर इंडस्ट्र‍ियल इलाके के तौर पर दिखाया गया था. बाद में 2020 में The Cacophony of the Donbas इस इलाके की सच्चाई को दिखाया गया है. इस फिल्म में भी युद्ध को दिखाया गया है. फिल्म में भरपूर एक्शन, खूब-खराबा और लोगों की मौत को दिखाया गया है. (स्क्रीनशॉट)