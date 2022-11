PHOTOS: मीका सिंह को अपना 'किंग' बताने वाली आकांक्षा पुरी को पसंद है ये बॉलीवुड हीरो, बयां की फीलिंग्स

एक्ट्रेस ने वीकेंड पर ये तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनके बैकग्राउंड में कई ब्रांड की वाइन दिख रही हैं. पिक्चर्स के कैप्शन में उन्होंने फैंस से पूछा Are you ready for the weekend ? तो लोगों ने कमेंट में मीका सिंह का नाम लेकर उन्हें घेरा.