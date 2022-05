PICS: मांग में सिंदूर भर Pushpa एक्ट्रेस ने की Vat savitri की पूजा, पति के छुए पैर तो फैंस ने यूं दिया रिएक्शन

आगे उन्होंने बाकी सभी महिलाओं को वट सावित्री की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस तस्वीर में अपने पति को चरण स्पर्श करते देखी जा सकती हैं और फैंस उनकी इसी फोटो को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. sai_winninglooser ने लिखा, 'All in one anasuya... In terms of fashion and tradition..' वहीं aparnas_blog ने लिखा, 'सर को आपके पैर छूने चाहिए..#equality' (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)