'Liger' स्टार विजय देवरकोंडा से ब्रेकअप की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, 'जब तक मैं न कहूं तब तक....'

कॉफी विद करण 7 पर चर्चा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर रश्मिका मंदाना ने कहा, 'मैंने ये एपिसोड और बातचीत देखी है, मुझे अच्छा लगा.. मैंने इसे क्यूट वे में लिया.. साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक बातचीत है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आपको शादी करनी चाहिए. It's Like ok ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करने में उन्हें मज़ा आ रहा है, इसलिए ध्यान ही मत दो..आगे बढ़ो.'