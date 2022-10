PICS: रश्मिका मंदाना ने आंखों के इशारों से जीता लाखों फैंस का दिल, नेशनल क्रश बनीं इंटरनेट सेंसेशन

एक्ट्रेस जब भी कोई तस्वीर डालती हैं, हमेशा ही अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से फैंस को खुश कर उन्हें निहारने पर मजबूर कर देती हैं. अभिनेत्री ने पिक्चर्स शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'चेंज नंबर...मुझे नहीं पता लेकिन कभी बोरिंग नहीं होती..' (Change number… “I don’t know” but never gets boring..)