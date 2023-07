Home / Photo Gallery / entertainment / 10 crore bughet baby movie beats vijay deverakonda starrer arjun reddy and anand deverakon ...

Tollywood की सबसे बड़ी हिट में शामिल 10 करोड़ी Baby, 11 दिनों में की धुआंधार कमाई, तोड़ा इस फिल्म का रिकॉर्ड

Baby movie collection 2023 worldwide collection: आनंद देवरकोंडा (Anand Deverakonda) वैष्णवी चैतन्य (Vaishnavi Chaitanya) और विराज अश्विन (Viraj Ashwin) की 'बेबी' (Baby Movie) तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने केवल 11 दिनों में लगभग 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इससे विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की 'अर्जुन रेड्डी' (Arjun Reddy) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बेबी' तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों (biggest hits in the history of Telugu cinema) में से एक है.

01 'बेबी' (Baby Release date) 14 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) के मामले में 'बेबी' तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट है. 'बेबी' 2023 की और आनंद देवरकोंडा के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है.

02 इस उपलब्धि पर, निर्माता एसकेएन (Sreenivasa Kumar Naidu) ने कहा, 'हमारे पंथ ब्लॉकबस्टर, 'बेबी' के लिए जबरदस्त प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. बारिश में भी हाउसफुल बोर्ड देखना एक दुर्लभ घटना है, और फिल्म भी कलेक्शन की बारिश कर रही है.'

03 प्रोड्यूसर ने आगे कहा, 'मैंने पहले विजय देवरकोंडा की 'टैक्सीवाला' का निर्माण किया था, जो एक सुपरहिट फिल्म थी. मैं हमारे बैनर मास मूवी मेकर्स के तहत दोनों भाइयों को ब्लॉकबस्टर देने में प्रसन्न हूं.' बता दें तेलुगू फिल्म बेबी को छोटे बजट से बनाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसे बनाने के लिए महज 10- 14 करोड़ की लागत का खर्चा आया है और इसने 71 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा इजाफा कमा लिया है.

04 'बेबी' एक उभरता हुई रोमांटिक ड्रामा है, जो साई राजेश नीलम द्वारा लिखित और निर्देशित है. फिल्म में आनंद देवरकोंडा, वैष्णवी चैतन्य और विराज अश्विन के अलावा नागेंद्र बाबू, लिरिशा कुनापारेड्डी, हर्षा चेमुडु, सात्विक आनंद और कुसुमा डेगलामारी सपोर्टिंग रोल में हैं.