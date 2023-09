01

उनके पोते जूनियर एनटीआर की फिल्मों में से एक 'आदि' का एक गाना कहता है, 'We own the form of Lord Rama' यानी हम भगवान राम के रूप के मालिक हैं' और यह सच नहीं हो सका. परिवार के विभिन्न सदस्यों ने भगवान राम के ऑनस्क्रीन किरदार निभाए हैं. राम की पोशाक में रिकॉर्ड बनाने वाले नंदमुरी स्टार्स ने भगवान कृष्ण की पोशाक में भी एक दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया. जी हां, जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो भी ऐसा ही रिकॉर्ड सुनने को मिलता है. जैसा कि हम आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर का जश्न मना रहे हैं, आइए हम भगवान कृष्ण के कबीले के ऑनस्क्रीन चित्रण पर एक नज़र डालें.. (File/Photo)