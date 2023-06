Home / Photo Gallery / entertainment / actress nikita thukral who was superstar but affair with a married hero ruined her bright ...

Affair with a married hero ruined bright career of This Actress: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हुए हैं जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान जल्द भरी लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वे अर्श से फर्श पर जा गिरे. इनमें वैसे तो कई नाम हैं लेकिन यहां हम एक साउथ एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ था. उन्होंने किशनचंद चेलाराम कॉलेज मुंबई से अर्थशास्त्र में एम.ए. पूरा किया और फिर वे फिल्मी दुनिया में सक्रीय हो गई लेकिन अब वे पर्दे से गायब हैं. उनका करियर शाादीशुदा शख्स से प्यार की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हुआ. जानिए आखिर कौन है वो अदाकारा...

01 दरअसल, यहां हम साउथ की अभिनेत्री निकिता ठुकराल के बारे में बात कर रहे हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें फिल्मों में इतनी आसानी से काम मिला, जिसकी शायद उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी. दरअसल, उन्हें निर्माता डी. रामानायडू (D. Ramanaidu) जो पूर्व लोकसभा मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने जुहू के एक होटल में निकिता को भोजन करते समय देखा था. तभी उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म Hai में एक भूमिका की पेशकश की थी.

02 फिर निकिता ने Kaiyethum Doorath से मलयालम में शुरुआत की जो कि फ्लॉप गई और इसके बाद Kurumbu से तमिल में डेब्यू किया लेकिन ये भी बुरी तरह से पिट गई. बाद में वे Don, Saroja जैसी हिट भी दीं.निकिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री का चर्चित चेहरा रही हैं और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है. वे पुनीत राज कुमार के साथ Ninnindale में दिखीं, जिसे सफलता मिली थी.

03 उन्होंने तमिल, तेलुगू, मलायलम और कन्नड़ की दर्जनों फिल्मों में काम किया है और लोगों ने उनके अभिनय पसंद भी किया. हालांकि, एक शादीशुदा हीरो के अफेयर के चक्कर में उनका करियर दांव पर लग गया.

04 दरअसल, निकिता ठुकराल का अफेयर कन्नड़ स्टार दर्शन के साथ रहा है और स्क्रीन पर काम करते- करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था. लेकिन दर्शन पहले से शादीशुदा थे और दोनों के रिलेशनशिप की खबर पूरी कन्नड़ इंडस्ट्री में फैल गई जिस वजह से काफी हंगामा हुआ. बाद में दर्शन की पत्नी विजयालक्ष्मी ने अभिनेत्री पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और यहां तक पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया था.

05 दर्शन की पत्नी निकिता संग पति के अफेयर से बुरी तरह भड़क गई थी और उन्होंने दर्शन पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाए थे. पत्नी का आरोप था कि दर्शन ने उन्हें बंदूक से मारने की धमकी तक की. इसके बाद दर्शन को पुलिस ने गिरफ्तार लिया था और बाद में इसकी सजा निकिता ठुकराल पर को मिली.

06 इंडस्ट्री में इतने हंगामे के बाद कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ने निकिता पर तीन साल का बैन लगा दिया. एसोसिएशन ने अभिनेत्री पर बैन लगाने की वजह अपने को-स्टार के पारिवारिक जीवन में कलह बताई जिसके लिए उन्हें ये सजा मिली थी. दरअसल दर्शन की पत्नी ने कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स असोसिएशन के सामने गुहार लगाई थी और वे पति की को-स्टार निकिता के खिलाफ मदद के लिए पहुंची थीं. इसलिए उन पर एक्शन लिया गया था.