'प्रभास कर्ण जैसे दिखते, श्रीराम की तरह नहीं', साउथ एक्ट्रेस ने Adipurush पर उठाए सवाल, खूब हुई खिंचाई

South Actress Kasthuri Shankar Trolls for Prabhas Look like Karan not Rama Read: प्रभास और कृति सेनन-स्टारर पौराणिक ड्रामा आदिपुरुष (Adipurush) साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. जहां कई लोग फिल्म के ट्रेलर की सराहना कर रहे हैं, वहीं समाज का एक वर्ग फिल्म में इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स, पात्रों के चित्रण से नाखुश है. फिल्म कई वजहों से लगाकार सुर्खियों में बनी हुई है और इसकी कास्ट भी सवालों के घेरे में हैं. फिल्म को लेकर हाल ही में साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है लेकिन प्रभास के लुक के खिलाफ बोलना उसे भारी पड़ गया.

01 हाल ही में दक्षिण अभिनेत्री कस्तूरी शंकर ने ओम राउत की आदिपुरुष में भगवान राम के चित्रण के लिए निर्माताओं की खिंचाई की और सवाल किया कि उनके चेहरे पर बाल क्यों हैं? इस पर, प्रभास के प्रशंसकों ने फिल्म पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए अभिनेत्री की खिंचाई कर डाली.

02 हाल ही में कस्तूरी शंकर ने अपने इंस्टाग्राम पर आगामी फिल्म आदिपुरुष पर अपने विचार साझा किए थे. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'क्या कोई परंपरा है जहां भगवान रामजी और लक्ष्मण को मूंछों और चेहरे के बालों के साथ चित्रित किया जाता है? फिर ये सब क्यो? खास तौर पर प्रभास के तेलुगु वर्जन में. मुझे लगता है कि प्रभास कर्ण की तरह दिखते हैं, राम की तरह नहीं.'

03 अभिनेत्री के पोस्ट पर प्रभास के फैंस ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी और उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया. क्योंकि वे अभिनेत्री के बयान से नाखुश थे लिहाजा उन्होंने कस्तूरी को ट्रोल किया. अभिनेत्री के पोस्ट पर एक ने कमेंट में लिखा, 'क्या आपने राम को व्यक्तिगत रूप से देखा?' एक अन्य ने लिखा, 'सिर्फ मूंछों का ही बखेड़ा क्यों? क्या मानव रूप में अवतार सहित एक आदमी के लिए मूंछ और दाढ़ी बढ़ाना स्वाभाविक नहीं है?! वहीं एक अन्य प्रशंसक ने कहा, 'क्या कोई ऐसा स्रोत है जो बताता है कि श्री राम के पूरे अवतार में चेहरे पर बाल नहीं थे? यह नाराजगी का किस तरह का गैर-कामुक कारण है?'

04 हालांकि, एक रंजीत नाम के यूजर ने एक्ट्रेस के पोस्ट पर विनम्रता से प्रतिउत्तर दिया. उन्होंने लिखा, कस्तूरी के सवाल के जवाब में लिखा, कुछ पुरानी पेंटिंग्स में श्री राम और लक्ष्मण को मूंछ और दाढ़ी के साथ दिखाया गया है. तंजौर चित्रों में हनुमान को हमेशा दाढ़ी और हल्की मूंछों के साथ चित्रित किया जाता है. वाल्मीकि रामायण का एक उद्धरण संलग्न है जिसमें शत्रुघ्न द्वारा पट्टाभिषेकम (राज्याभिषेक) से पहले नाई को श्री राम का मुंडन कराने के लिए भेजा जाता है. यानी श्री राम वनवास के समय और युद्ध के मैदान में ज्यादातर दाढ़ी के साथ थे. हम केवल श्री राम को पट्टाभिषेकम रूप में देखने के आदी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उन्हें क्लीन शेव रूप में कल्पना करते हैं. यदि नहीं भी, तो उपस्थिति कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई प्रचार न हो.'

05 सही जवाब मिलने पर अभिनेत्री ने भी जवाब दिया और लिखा, 'प्रिय रंजीत जी, इस पूरे सूत्र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सहायक सामग्री के साथ एक्सीलेंट अंसर दिया, आपका शुक्रिया. हालांकि मेरे पास मेरा अपना रिजर्वेशन है..हम यह देखने के लिए लोगों पर छोड़ देंगे कि ये नए राम की पुनर्कल्पना काम करती है या नहीं.'

06 आपको बता दें कि ओम राउत द्वारा निर्देशित, आदिपुरुष संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित है. फिल्म में प्रभास राघव (भगवान राम), कृति सनोन जानकी (सीता) के रूप में, सनी सिंह लक्ष्मण के रूप में और सैफ अली खान लंकेश (रावण) के रूप में हैं. यह फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की एक्साटमेंट पहले से ही बढ़ा दी है.