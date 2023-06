Home / Photo Gallery / entertainment / adipurush star prabhas historic 500 percet hiked in the growth of fees from his 1st film f ...

'Adipurush' प्रभास ने फीस में की 500% बढ़ोत्तरी, पहली फिल्म से मिले थे 4 लाख, अगली फिल्म से लेंगे इतने करोड़

Prabhas 500 % hikes his remuneration From his Debiut movie: 'आदिपुरुष' में राघव का रोल निभाने वाले प्रभास इस समय भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सितारों में से एक हैं. अभिनेता एक फिर फैंस को इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हुए और पिछले 6 साल से वे एक हिट के लिए तरस रहे हैं. लेकिन फ्लॉप देने के बाद भी जब यह बताया गया कि वे अपनी फिल्मों के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं तो सभी हैरान रह गए. इसमें कोई डाउट नहीं कि अभिनेता पहले पैन-इंडिया स्टार हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर अपना दबदबा बनाया. भारतीय फिल्म उद्योग ने पहले रजनीकांत और कमल हासन के रूप में पैन इंडिया स्टार को देखा था लेकिन प्रभास ने उन्हें पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार बना दिया. उनके बाद अल्लू अर्जुन, राम चरण, जूनियर एनटीआर, और यश ने रास्ता अपनाया और बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता के साथ वैश्विक सुपरस्टार बन गए. लेकिन यह बाहुबली अभिनेता थे जिसने इन सबी साउथ स्टार्स का मार्ग प्रशस्त किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाहुबली के दौर से पहले वे आमतौर पर अपनी फिल्मों के लिए कितना चार्ज करते थे? बहरहाल, यहां हम प्रभास की ग्रोथ को लेकर चर्चा करते हैं. उन्होंने भले ही कई फ्लॉप फिल्में दी हों लेकिन फिर भी वे हमेशा ही अपनी फीस में जबरदस्त मुनाफा करते रहे.

01 एक इंटरव्यू में प्रभास ने कबूल किया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म ईश्वर (Eeswar) के लिए मेहनताने के तौर पर लगभग 4 लाख रुपए मिले थे, जो 2002 में आई थी. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभास शुरुआत से ही अच्छी फीस हासिल करते रहे. हालांकि, अभिनेता वक्त के साथ संघर्ष करते रहे और एक समय बाद उनकी फीस कई करोड़ में आंकी गई. ये वो वक्त था जब एसएस राजामौली के लिए उन्हें लगभग 20 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया. हालांकि, यह राशि दोनों फिल्मों - बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन के लिए थी. उनकी पहली फिल्म से मौजूदा फिल्म तक की ग्रोथ 374900% है!

02 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद खबर आई कि प्रभास ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है. यह बताया गया कि 2017 में बाहुबली 2 के बाद, अभिनेता ने कथित तौर पर श्रद्धा कपूर अभिनीत साहो के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. यह फिल्म सुजीत द्वारा लिखित और निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर थी. अभिनेता ने कभी भी अपनी फीस बढ़ाकर 100 करोड़ करने की पुष्टि नहीं की.

03 'साहो' के बाद, अभिनेता ने पूजा हेगड़े के साथ राधे श्याम में अभिनय किया, उन्होंने फिल्म के लिए अपने सामान्य फीस 100 करोड़ रुपए चार्ज की थी. हालांकि, फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट बताती है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद उन्होंने वेतन में कटौती की थी. जैसा कि वेबसाइट द्वारा बताया गया था कि जाहिर तौर पर प्रभास ने भूमिका के लिए 100 करोड़ रुपए लिए थे लेकिन फिर उन्होंने अपनी पारिश्रमिक का आधा हिस्सा उन निर्माताओं की मदद करने के लिए वापस कर दिया है, जिन्होंने फिल्म की भारी मात्रा के कारण भारी नुकसान उठाया था.

04 बॉक्स ऑफिस पर राधे श्याम के फ्लॉप होने के बावजूद आदिपुरुष के लिए प्रभास का वेतन समान रहा. उन्होंने फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए. हालांकि, बाद में पिछले साल यह बताया गया कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 120 करोड़ कर दी और अब नई रिपोर्टों में कहा गया है कि उनकी फीस 150 करोड़ तक बढ़ गई है, जिससे आदिपुरुष 700 करोड़ की फिल्म बनाई गई है.

05 इस तरह से प्रभास ने 4 लाख से 150 करोड़ फीस की. प्रभास ने बाहुबली को 25 करोड़ के लिए अपने पांच साल समर्पित किए थे और ये फीस दोनों फ्रेंचाइजी के लिए थी. उस फिल्म के बाद से आदिपुरुष तक उनके वेतन में 500 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जिससे वे भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई वाले सितारों में से एक बन गए.

06 अब प्रभास डायरेक्टर अश्विन नाग के प्रोजेक्ट के और संदीप रेड्डी की स्पिरिट के लिए स्लैब पर काम कर रहे हैं. सालार एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कट लेने का फैसला किया है. फिल्म के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं जबकि प्रॉफिट का 10 फीसदी वे लेंगे. हालांकि, बजट की कमी के कारण उन्होंने अपनी आगामी तेलुगू फिल्म राजा डीलक्स के लिए अपना शुल्क घटा दिया है.