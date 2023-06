Home / Photo Gallery / entertainment / after propaganda statement kamal haasan says audiences should watch like the kerala story ...

The Kerala Story पर Kamal Haasan का नया बयान, 32000 गर्ल्स को इस्लाम में बदलने के दावे पर भड़के, बैन पर कहा..

Kamal Haasan New Statement on The Kerala Story: तमिल स्टार कमल हासन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. वे न सिर्फ एक हीरो बल्कि सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. इन दिनों कमल हासन सुर्खियों में खूब छाए हुए हैं. अभिनेता को अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाना जाता है, जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. हाल ही में उन्होंने द केरल स्टोरी पर बयान देकर इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है. अभिनेता ने फिल्म को एक झूठी कहानी पर आधारित एक प्रोपेंगेडा करार दिया है.

01 अभिनेता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में केरल स्टोरी के ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, निर्माताओं ने 32000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की कहानी को सिर्फ तीन महिलाओं के डिस्क्रिप्शन में बदल दिया. इसने फिल्म की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा किया और एक हॉट टॉपिक बन गया. हासन ने इंडरायरेक्टली तौर पर उसी के बारे में बात की.

02 कमल हासन ने कहा, 'मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, मैंने बस उतना ही इसे सुना है. उन्होंने आंकड़ों पर सवाल करते हुए कहा, 'कोई भी कुछ चीजों की संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बता सकते और इसे राष्ट्रीय संकट की तरह नहीं पेश कर सकता. फिल्म में जो चीजें दिखाई गईं, वो एक सेक्शन की थीं. आप पूरे सेक्शन को इसके लपेटे में नहीं ले सकते हैं.'

03 यह पूछे जाने पर कि अगर मौका दिए जाए तो क्या वे द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा देंगे? इस पर दक्षिण मेगास्टार ने कहा, 'मैं किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, उन्हें बात करने दें. मैं लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि फिल्म को समझें और फिल्म का उद्देश्य क्या है. जब लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं तो मैं यही कर रहा हूं... क्योंकि मेरी फिल्म विश्वरूपम तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर दी गई थी. लोग अभी भी हैरान हैं कि इसे बैन क्यों किया गया. राज कमल फिल्म्स और तमिलनाडु सरकार के बीच मामला था. हमने केस जीत लिया और फिल्म रिलीज कर दी गई. मैं किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की वकालत नहीं करूंगा.'

04 कमल हासन ने फिर कहा, 'इस देश में फ्री स्पीच होनी चाहिए. वे फिल्म को प्रमाणित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कुछ लोग फिल्म नहीं देख पाए. उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि दर्शकों को द केरला स्टोरी जैसी फिल्म को suspended disbelief यानी बिना विश्वास किए देखना चाहिए और फिर इसके बारे में सोचना चाहिए.