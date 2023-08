Home / Photo Gallery / entertainment / ajith kumars europe bike tour once actor on bed due to major accident formula1 racer givin ...

52 साल का सुपरस्टार बाइक पर कर रहा यूरोप टूर, कभी 2 साल तक बेड पर थे 'थाला', अब देते हैं 'लाइफ मंत्रा'

Who is this biker: मुंबई. जिंदगी कब कौनसा दिन दिखाए कहा नहीं जा सकता. हर दिन एक नई शुरुआत करनी होती है. साथ ही उम्र कितनी ही बढ़ जाए यदि दिल को जवां रखा जाए तो हर दिन एक नई एनर्जी लेकर आता है. ऐसा ही कुछ लाइफ मंत्रा साउथ का एक सुपरस्टार देता है. साउथ फिल्मों का ये सितारा इन दिनों यूरोप का टूर कर रहा है, वह भी बाइक से. एक समय ऐसा भी था जब ये एक्टर दो साल तक बिस्तर पर था. आइए, बताते हैं...

01 फोटो में हेलमेट और स्टाइल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस स्टार को बाइकिंग का कितना शौक है. जब भी ये स्टार अपनी फिल्मों से फ्री होता है, बाइक टूर पर निकल पड़ता है. यहां तक कि इनके फैंस के इनके बाइक टूर में भी काफी इंटरेस्ट रहता है.

02 हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वे हैं थाला अजीत कुमार. वे इन दिनों बाइक से यूरोप का टूर कर रहे हैं. उनके बाइक ट्रिप के कुछ फोटो वाइफ शालिनी ने शेयर किए हैं. वाइफ शालिनी भी अजीत को ऐसी एडवेंचर ट्रिप्स के लिए प्रमोट करती हैं.

03 साउथ फिल्म इंडस्ट्री का फेमस नाम अजीत कुमार का जन्म हैदराबाद में 1 मई 1971 को हुआ था. उनके पिता का नाम परमेश्वर सुब्रमण्यम और मां का नाम मोहिनी मणि है. 52 साल के अजीत के 3 भाई हैं और वे दूसरे नम्बर के बेटे हैं.

04 बाइकिंग के शौकीन अजीत कुमार फॉर्मूला वन कार रेसिंग में हिस्सा ले चुके हैं. फिल्मी दुनिया में कदम रखने बाद अजीज ने जब कार ​रेसिंग में हिस्सा लिया तो उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया. उनका एक्सीडेंट हो गया और यह इतना भयानक था कि उन्हें 2 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा.