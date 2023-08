Home / Photo Gallery / entertainment / allu arjun creates history bags best actor for pushpa the rise in 69th national film award ...

69th National Film Awards: 'पुष्पा' ने रचा इतिहास, जीत पर झूमा साउथ, अल्लू अर्जुन ने बेटी संग किया सेलिब्रेट

Rashmika Mandanna congratulates Allu Arjun as he gets Best Actor award: मुंबई. साउथ इंडटस्ट्री में इस समय जश्न का माहौल है. तेलुगु स्टार अल्लु अर्जुन ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कारों में बेस्ट एक्टर का ​सम्मान हासिल किया है. सुकुमार की फिल्म 'पुष्पा' के लिए उन्हें यह पुरुस्कार दिया गया है. फिल्म में अल्लू ने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया था. खास बात यह है कि इस जीत के साथ ही पैन इंडिया स्टार ने नया इतिहास रच दिया है. उनका यह सम्मान सभी के लिए गर्व की बात बन गया है और लगातार उन्हें इसके लिए बधाईयां मिल रही हैं.

01 24 अगस्त की शाम राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में हुई. 69वें राष्ट्रीय पुरुस्कार के लिए साल 2021 में 28 भाषाओं की 280 फिल्मों की एंट्री आई थी. जैसे ही साउथ स्टार अल्लू के नाम की घोषणा बेस्ट एैटर के लिए हुई सभी खुशी से झूम उठे. अल्लू ने पूरी साउथ इंडस्ट्री को गर्व का एक मौका दिया है.

02 फिल्म 'पुष्पा' साल 2021 में रिलीज हुई थी. सुकुमार निर्देशित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन से चंदन तस्कर का किरदार निभाया था. उनका इंटेंस लुक और 'झुकेगा नहीं साला' काफी हिट हुआ था. फिल्म को ना सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था. फिल्म में अल्लू के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं.

03 अल्लू अर्जुन को यह पुरुस्कार मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है. दरअसल 68 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी तेलुगु स्टार को यह सम्मान मिला है. यानी अल्लू पहले साउथ स्टार हैं, जिन्होंने यह गौरव हासिल किया है. यही कारण है कि उनकी इस जीत का जश्न पूरा साउथ मना रहा है. को स्टार रश्मिका मंदाना से एसएस राजामौली तक ने उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है.

04 अल्लू ने अपनी इस जीत की खुशी सबसे पहले परिवार संग मनाई. अल्लू ने बेटी अरहा संग केक काटा और सबका मुंह मीठा करवाया. फिल्म के लिए सुकुमार को बेस्ट डायरेक्टर और देवी श्री प्रसाद को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड भी मिला है. यानी 'पुष्पा' की झोली में 3 बड़े अवॉर्ड आए हैं.