Allu Arjun ने वाइफ के लिए पुष्पा 2 की शूटिंग से लिया ब्रेक, रोमांटिक वेकेशन पर निकले, सामने आईं PICS

बता दें कि इन दिनों अल्लू अर्जुन फैमिली के साथ ट्रिप वेकेशन पर गए हैं. उन्होंने पुष्पा 2 की शूटिंग से एक ब्रेक लिया है ताकि वे स्नेहा और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकें. हाल ही में अभिनेता ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे वाइफ और बच्चों संग देखे जा सकते हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Had such a lovely time here … A short sweet break with family.' फोटो में अल्लू अर्जुन राजस्थान की ऐतिहासिक जगह रणथंभौर दुर्ग की है, जहां वे पोज दे रहे हैं.