स्नेहा रेड्डी, कांचराला चंद्रशेखर रेड्डी की बेटी हैं, जो हैदराबाद में इब्राहिमपट्टनम में एक बड़े बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट और और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान (visionary chairman of the Science Institute of Technology) की दूरदर्शी अध्यक्ष हैं.