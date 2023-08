Home / Photo Gallery / entertainment / arjun rampal wraps south movie bhagavanth kesari with nandmuri balakrishnan rock on actors ...

After Sanjay Dutt, Sonu Sood one more bollywood actor entering in south: मुंबई. सोनू सूद, संजय दत्त, विवेक ओबेरॉय, जैकी श्रॉफ कुछ बॉलीवुड के ऐसे नाम हैं, जो बीते कुछ समय में साउथ सिनेमा में नजर आए हैं. लेकिन ये कलाकार साउथ में हीरो की तरह नहीं बल्कि ग्रे शेड में नजर आए हैं. अब इस लिस्ट में जल्द ही एक और नाम जुड़ने वाला है. बॉलीवुड का एक हैंडसम एक्टर साउथ में विलेन के तौर पर डेब्यू करने वाला है. 50 साल के इस एक्टर ने हाल ही साउथ मूवी का अपना शूटिंग शेड्यूल कम्पलीट किया है. आइए, बताते हैं...

01 बॉलीवुड में इस एक्टर ने साल 2001 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. मॉडल के तौर पर खूब नाम कमाने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया था. अब ये एक्टिंग के साथ ही प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं.

02 हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, वह हैं अर्जुन रामपाल. अर्जुन का जन्म जबलपुर, मध्यप्रदेश में 26 नवम्बर 1972 को हुआ था. 50 साल के अर्जुन ने मॉडलिंग में खूब नाम कमाया और उसके बाद फिल्मी दुनिया में भी कई मूवीज में रामपाल ने अपना टैलेंट दिखाया. (instagram/arjun rampal)

03 प्रोड्यूसर के तौर पर नए कंटेंट को सामने ला रहे अर्जुन अब साउथ में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अर्जुन ने हाल ही अपनी पहली साउथ मूवी 'भगवंत केसरी' Bhagavanth Kesari की शूटिंग पूरी की है. फिल्म में वे बिजनेसमैन राहुल सिंघवी के किरदार में हैं और यह ग्रे शेड किरदार है. (instagram/arjun rampal)

04 फिल्म में अर्जुन रामपाल तेलुगु सिनेमा के बड़े कलाकार नंदमुरी बालाकृष्णन यानी बलाया के साथ नजर आएंगे. नंदमुरी तेलुगु की 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं. फिल्म को अनिल रविपुडी ने निर्देशित किया है और इसमें काजल अग्रवाल भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी. (instagram/arjun rampal)