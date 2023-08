Home / Photo Gallery / entertainment / arrest prakash raj trends on tiwtter after controversial post over isro moon mission chand ...

'आतंकी, देशद्रोही..', चांद पर चंद्रयान-3 के उतरते ही प्रकाश राज की बढ़ी मुसीबत, लोग बोले- गिरफ्तार करो, जेल..

Arrest Prakash Raj trends on Tiwtter After chandrayaan 3 Successfull landing at lunar space station: चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हो चुकी है और इस वक्त पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है. इसरो के मिशन मून की सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर विदेशी अखबारों में भी भारत की शक्ति और क्षमता के गुण गाए जा रहे हैं. देश के हर नागरिक के लिए धरती का चांद तक पहुंचना गर्व की बात है. इस खुशी को हर तबके के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार ने इस पर विवादित ट्वीट पर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं. पहले तो सिर्फ उनके पोस्ट पर लोग अनाप- शनाप मजाकिया बातें लिखकर ट्रोल कर रहे थे लेकिन फिर उन पर कर्नाटक एक पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई. इसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद लोगों ने प्रकाश राज को फिर से घेरना शुरू कर दिया है और कईयों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है.

01 ट्विटर पर #ArrestPrakashRaj का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिस पर हजारों लोग अभिनेता को लेकर अपने- अपने निगेटिव रिएक्शन्स दे रहे हैं. डॉक्टर साध्वी प्राची ने भी अपने आधिकारिक ट्वीटर पेज पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, 'प्रकाश राज ने मून मिशन चंद्रयान 3 को इंसल्ट किया है और अगर आप उन्हें जेल में देखना चाहते हैं तो रिपोस्ट करें.' बता दें कि प्राची Vishwa Hindu Parishad (VHP) की सदस्य हैं.

02 एक्टिविस्ट चंदन शर्मा नाम के यूजर ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से लिखा, 'प्रकाश राज जैसे गद्दारों का क्या औकात है, यह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं! #ArrestPrakashRaj. उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और भी उसी प्रकार के लोगों के बीच में खड़ा प्रकाश राज. यह कोई नया बात नहीं है, बहुत लंबे समय से प्रकाश राज हमारे सनातन धर्म और हमारे देश के एकता को चैलेंज करते आया है! जल्द से जल्द प्रकाश राज का गिरफ्तारी होना चाहिए, प्रकाश राज जैसे लोग देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक साबित होंगे.' #Chandrayaan3

03 ट्विटर पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जब मामला दर्ज हुआ तो प्रकाश राज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यूजर ने लिखा, 'मैं चंदन शर्मा मांग करता हूं कि प्रकाश राज जैसे गद्दारों को जेल के अंदर डाला जाए और NSA भी लगाया जाए. पूछता है भारत, क्या प्रकाश राज कानून से ऊपर है? सभी हिंदुओं से निवेदन है थोड़ा और जोर लगा दो और तब तक जोर लगाओ जब तक यह गद्दार गिरफ्तार होकर जेल ना चला जाए.' #Chandrayaan3

04 #ArrestPrakashRaj के हैशटैग पर अब तक 33 हजार से ज्यादा पोस्ट आ चुके हैं और लगातार आते जा रहे हैं. कोई उन्हें गद्दार कह रहा है तो किसी ने देशद्रोही बताया. वहीं बहुत से लोग उनकी तुलना आतंकवादियों से तक कर दी है. प्रकाश राज को लेकर लगातार निगेटिव रिएक्शन्स आ रहे हैं. गौरतलब है कि प्रकाश राज ने रविवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर शर्ट और लुंगी पहने एक आदमी का कैरिकेचर शेयर किया था जिसमें वो चाय डाल रहा था. इसके साथ एक्टर ने लिखा था, Breking News अभी चंद्रयान से पहला व्यू आया..विक्रमलैंडर जस्टटास्किंग.' वहीं प्रकाश राज को अपने इस ट्वीट के बाद से भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को प्रकाश राज द्वाका चंद्रयान-3 मिशन का मजाक उड़ाना रास नहीं आया है और उन्होंने चंद्रयान-3 मिशन को देश के गौरव से जुड़ा हुआ बताया है.