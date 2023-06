Home / Photo Gallery / entertainment / asur 2 fame anupriya goenka reveals saif ali khan was more conscious than her while shooti ...

Asur 2 फेम एक्ट्रेस का खुलासा, Sacred Games में करीना के पति संग हुए इंटीमेट सीन, बोली- सैफ अली खान बहुत ही..

Asur 2 Fame Naina Naira Recalls Her Intimate Scene With Saif Ali Khan in Sacred Games: साउथ एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका (Anupriya Goenka) जिन्हें हाल ही में असुर के दूसरे सीज़न (Asur 2) में देखा गया. पहली बार है कि जब उन्हें नैना नैयर के किरदार में पसंद किया जा रहा है जबकि इससे पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी कि अब वे हासिल कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सैफ अली खान के साथ सेक्रेड गेम्स में इंटीमेट सीन पर अपनी कुछ बातें शेयर की है.

01 Potugadu और Paathasala जैसी तेलुगू फिल्मों में अभिनय कर चुकीं अनुप्रिया ने हाल ही बातचीत में खुलासा किया है कि कैसे सेक्रेड गेम्स शो में सैफ अली खान के साथ उनके इंटीमेट सीन्स को नेटफ्लिक्स के दोनों सीज़न से हटा दिया गया था.

02 अनुप्रिया ने कहा कि शूटिंग के दौरान सैफ उनसे ज्यादा सचेत (conscious) थे और उन्होंने हर सीन के बाद उसकी जांच करना सुनिश्चित किया. सेक्रेड गेम्स में गोयनका ने सैफ की पूर्व पत्नी मेघा का किरदार निभाया था और इस शो को काफी पसंद किया गया है.

03 हाल ही में आईवीएम पॉप पोडकास्ट पर गोयनका ने कहा, 'निर्माताओं ने मुझे एक डिस्क्लेमर दिया और बताया मेरे और सैफ के बीच कुछ इंटीमेट सीन होने वाले थे. यह एक इंटीमेट सीन था, जिसके लिए हमने शूट किया था, लेकिन सीजन 1 से इसे हटा दिया गया था. इसलिए मैंने पहले सीजन के लिए भी शूटिंग की, लेकिन मेरे सभी सीन किसी कारण से डिलीट हो गए.'

04 अनुप्रिया ने सैफ को 'बहुत शिष्टाचार वाला' (very elegant) व्यक्ति बताया और कहा, 'सैफ एक स्वीटहार्ट हैं. वे सबसे 'नवाबी' हैं, बहुत जानकार और बहुत बुद्धिमान इंसान हैं. वे जमीन से जुड़े हुए और बेहद प्यारे इंसान हैं. मुझे याद है कि जब हम ये इंटीमेट सीन कर रहे थे तो विक्रम ने मुझसे कहा था, 'चिंता मत करो, उसे देखो यानी सैफ को..वो तुमसे ज्यादा होश में है'. हर सीन के बाद वो आए और मुझसे पूछा 'क्या तुम ठीक हो?' एक समय के बाद, मैंने कहा 'मैं अच्छी हूं, क्या तुम ठीक हो.'