Nepotism पर बालिका वधु फेम Avika Gor का बड़ा बयान, बॉलीवुड हो रहा बदनाम, साउथ सिनेमा भी वैसा ही है, हम थक गए..

Nepotism in telugu film industry: अभिनेत्री अविका गौर जिन्होंने बाली उम्र में ही अपने हुनर से जबरदस्त फेम पाया था. उन्हें टेलीविजन शो बालिका वधु में आनंदी के रूप में अपने प्रदर्शन के साथ एक बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल मिली. अभिनेत्री ने तब से एक और लोकप्रिय टीवी शो ससुराल सिमर का में काम किया है और वे साउथ सिनेमा की फिल्मों में चली गई. इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 1920: Horrors of the Heart को लेकर चर्चा में हैं जिसे महेश भट्ट ने लिखा और विक्रम भट्ट इसके प्रोड्यूसर हैं जबकि कृष्णा भट्ट ने इसका निर्देशन किया है. फिलहाल वे इसका जोर- शोर से प्रमोशन कर रही हैं और इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वे साउथ सिनेमा में होने वाले भाई- भतीजावाद (nepotism) पर अपनी प्रतिक्रिया रखती हैं.

01 अविका ने 2013 में आई तेलुगू फिल्म उय्याला जम्पाला Uyyala Jampala के साथ टॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने लक्ष्मी रावे मां इंतिकी (Lakshmi Raave Maa Intiki), सिनेमा चोपिस्था मावा (Cinema Choopistha Mava), थानु नेनु (Thanu Nenu), एकादिकी पोथावु चिन्नावदा (Ekkadiki Pothavu Chinnavada) और राजू गरी गढ़ी 3 जैसी कुछ फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया.

02 साउथ की कई फिल्मों में काम करने के बावजूद अविका ने कहा कि साउथ में नेपोटिज्म होता है. अभिनेत्री से एक नए इंटरव्यू में जब बॉलीवुड और दक्षिण की फिल्मों पर उनकी राय पूछी गई, तो वे बातचीत में भाई-भतीजावाद के विषय को सामने लाई.

03 आरजे सिद्धार्थ कानन के साथ एक इंटरव्यू में अविका ने कहा, 'देखिए जब स्टार पावर की बात आती है, तो साउथ पूरी तरह से स्टार पावर के बारे में है. जब नेपोटिज्म की बात आती है, तो हम सभी यह शब्द सुनते-सुनते थक गए हैं ... साउथ में जबरदस्त नेपोटिज्म है वहां तो चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं या कहे वही हैं...बस इतना है कि दर्शक इसे वहां नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से वे इसे यहां देख रहे हैं.' उनका कहना है कि वहां बॉलीवुड की तुलना में ज्यादा नेपोटिज्म है लेकिन हिंदी फिल्मों के खिलाफ एक पक्षपात क्रिएट हो चुका है.

04 अविका आगे कहती हैं, 'हिंदी फिल्मों के लिए एक बायस क्रिएट हो चुका है कि बॉलीवुड फिल्में जो भी बनाएंगे हम पहले जज करेंगे... ये एक बायस यहां हर समय के लिए क्रिएट हो चुका है. एक समय बाद मुझे लगता है, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, वो भी ये समझता है कि काफी टाइम वो फेज चला, जहां पर साउथ की कई सारी रीमेक्स बनी. इसलिए लोगों का सोचना है कि बस हम कॉपी करते हैं.'

05 आगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद के बारे में बात करते हुए अविका ने कहा, 'तेलुगु इंडस्ट्री में ये भाई-भतीजावाद तो एकदम सामने है. मेरा मतलब है कि लोग इसे कैसे नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा प्रमोशन कर दिया इस सब को.. और समय के साथ मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया भी रिलैक्स हो जाए और ये भी रिलैक्स हो जाएंगे.'

06 अविका गौर हॉरर फिल्म 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें अविका अलग ही रोल में दिखाई देंगी, क्योंकि ये फिल्म भूच- प्रेतों की दुनिया के इर्द- गिर्द घूमती है.