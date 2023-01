Athiya Shetty- KL Rahul: अथिया शेट्टी से पहले साउथ की इन एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके केएल राहुल, अब चढ़ेंगे घोड़ी

सोनम बाजवा (Sonal Bajwa) पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और वे साउथ की फिल्मों में भी काम करती हैं. केएल राहुल संग उनकी प्रेम कहानी की चर्चा तब सुर्खियों में आई जब उन्हें सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट की थी जिस पर क्रिकेटर ने कमेंट किया. अभिनेत्री ने लिखा था. सूर्यास्त देखना और आपके बारे में सोचना (Watching sunset and thinking of you)..इस पर तुरंत केएल राबुल ने लिखा, He is just a call, away @Sonam Bajwa..,उनके इस रिप्लाई के बाद दोनों के एक दूसरे के डेट की चर्चा होने लगी. उन्होंने सोनम बाजवा के उस पोस्ट पर एक अजीबोगरीब इमोजी के साथ राहुल ये भी लिखा था, Date Tonight...हालांकि, दोनों के बीच कुछ खास नहीं बना.