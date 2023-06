Home / Photo Gallery / entertainment / gear up for an exciting week of movies in theaters because 5 south films released on 9 jun ...

Movies release today: 9 जून को रिलीज हुई धमाकेदार 5 मूवी, देखने को मिलेगा कॉमेडी, प्यार और इमोशनल ड्रामा

5 New South movie movies in theaters From today: चूंकि अब देशभर के दर्शकों को बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों का इंतजार रहता है और इस हफ्ते तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री (Telugu Film Industry) सिनेमाघरों में अपनी कई धमाकेदार फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. मिड-रेंज बजट फिल्मों के साथ-साथ, छोटी फिल्मों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो दर्शकों को अपनी अनूठी कहानियों और शैलियों (unique stories and genres) के साथ लुभाने का वादा करती हैं. इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली 7 तेलुगु फिल्मों के साथ आप अपना वीकेंड शानदार बना सकते हैं. जानिए इन फिल्मों के नाम और इनके सब्जेक्ट.

01 Takkar: तेलुगु सिनेमा में अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सिद्धार्थ अपनी नई फिल्म 'टक्कर' के साथ एक लंबे ब्रेक के बाद पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. 'नुव्वोस्थानांते नेनोददंतना' और 'बोम्मारिलु' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद सिद्धार्थ ने तेलुगु दर्शकों के बीच एक लवर बॉय के रूप में खुद को स्थापित किया है. 9 जून को रिलीज हुई उनकी फिल्म 'टक्कर' एक रोमांटिक एक्शन-एंटरटेनर है. फिल्म में दिव्यांशा कौशिक लीड रोल में हैं, जो 'मजिली' में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रिय हैं. फिल्म का निर्देशन कार्तिक जी कृष द्वारा किया गया है और रिव्यू पर बात करें तो सबसे पहले देखने वाले इसे एवरेज और पैसा बसूल बता रहे हैं.

02 Unstoppable: बिग बॉस सीजन 5 के विजेता वीजे सनी (VJ Sunny) स्टारर 'अनस्टॉपेबल' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये उम्मीदों पर खरी उतरी है. 'सन ऑफ इंडिया' में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले डायमंड रत्नाबाबू द्वारा निर्देशित यह फिल्म पूरी तरह से कमर्शियल एंटरटेनर है. इसमें वीजे सनी के साथ सप्तगिरी, नक्षत्र और अक्सा खान जैसे कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हैं. फिल्म बचपन के 2 दोस्तों की यात्रा के इर्द- गिर्द धूमती है और इसमें ये दोनों क्रिकेट सट्टेबाजी में अपनी भारी- भरकम रकम खो देते हैं. वे एक खलनायक के जाल में फंस जाते हैं और अपने साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं. क्या होता है जब वे खलनायक का सामना करते हैं? क्या उनके गुंडों से जुड़ने का कोई कारण है? स्टोरी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जिसमें सट्टेबाजी के बारे में भी दिखाया गया है.

03 Intinti Ramayanam: राहुल रामकृष्ण 'इंतिंटी रामायणम' में लीड रोल में हैं. फिल्म जिसमें नव्यास्वामी और नरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म करीमनगर के एक व्यक्ति रामुलु और उसके परिवार के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. निर्देशक सुरेश नरेदला ने एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए मजेदार, पारिवारिक भावनाओं को बड़े ही बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश की है. ये फिल्म 9 जून को रिलीज हो चुकी है.

04 Vimanam: 'विमनम' इस सप्ताह एक दमदार कहानी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो विभिन्न व्यक्तियों के जीवन और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले परिणामों की पड़ताल करती है. समुथिरकानी (Samuthirakani), अनसूया भारद्वाज, और राहुल रामकृष्ण की मुख्य भूमिकाओं वाली इस इमोशनल एंटरटेनर फिल्म का उद्देश्य दर्शकों के साथ जुड़ना है. विशेष रूप से, मीरा जैस्मीन इस फिल्म के साथ एक दशक बाद टॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. फिल्म का निर्देशन शिव प्रसाद यानाला ने किया है और ये पिता- पुत्र का इमोशनल ड्रामा है. सबसे पहले देखने वाले दर्शक इसे शानदार बता रहे हैं.