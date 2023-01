MM Keeravani के लिए लकी रहे राम गोपाल वर्मा, बाद में जमी राजामौली संग जोड़ी, Naatu Naatu से पहले बनाए ये गाने

My Name is Nani- Eega: हिट जोड़ी एसएस राजामौली और एमएम कीरावनी 2012 में ईगा में भी साथ काम किया. एमएम कीरावनी ने इस रिवेंज ड्रामा में अपने म्यूजिक से भी दर्शकों को इंप्रेस किया. यदि किसी को वापस जाना है और ईगा को दोहराना है, तो दिमाग में आने वाले सबसे पहले गाने माई नेम इज नानी (ईगा ईगा के नाम से लोकप्रिय) और कोन्चेम कोंचेम हैं. ये भी संगीतप्रेमियों को पसंद आता है.