Vijay Deverakonda Secrets: कपड़ों के ब्रांड के हैं मालिक, अभिनय के अलावा रखते ये खूबियां, forbs में..

कपड़ों के ब्रांड के मालिक होने वाले पहले तेलुगू हीरो हैं विजय देवरकोंडाः विजय देवरकोंडा अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा अपने फैशन कोशेंट की वजह से भी सबके चहेते हैं. लाइगर अभिनेता अपने स्टाइल गेम के लिए काफी फेमस हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे खूब फॉलो किया जाता है. हाल के कुछ सालों में जब भी कोई टॉप फैशन गेम वाले भारतीय अभिनेताओं के बारे में बात करता है, तो हमने उनका नाम सबसे आगे आते देखा है. बता दें कि कुछ साल पहले, विजय देवरकोंडा ने फैशन के बारे में अपने नोलेज को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला किया था और तब उन्होंने अपनी कपड़ों की ब्रांड राउडी लॉन्च की. इसने पूरे देश में उनके अरबों प्रशंसकों को खुश किया था. अपने कपड़ों के ब्रांड, राउडी के लॉन्च पर मीडिया से बातचीत के दौरान, विजय ने अपने ब्रांड के पीछे के विचार के बारे में बात की थी और समझाया था. बहुत कम लोग जानते कि विजय देवरकोंडा ने राउडी ब्रांड के लिए 'I am You- I am the ROWDY you' गाना गाया है.