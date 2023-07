Home / Photo Gallery / entertainment / india highest grossing film is not baahubali kgf housefull or cop universe franchise this ...

Baahubali, KGF, Cop Universe नहीं, ये है भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी, कमाए 2400 करोड़

Which is the highest grossing Indian franchise: पश्चिम की तुलना में भारत में सीक्वल और फ्रेंचाइजी (sequels and franchises) का कनसेप्ट काफी जोर पकड़ रहा है. 1960 और 70 के दशक की शुरुआत से ही हॉलीवुड मेकिग सीरीज और फ्रेंचाइजी बन गयी थी. भारत में 'निगाहें' (Nigaahein) और 'द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ' (The Return of Jewel Thief) जैसे कुछ अजीब सीक्वेल (odd sequels) को छोड़कर फिल्म फ्रेंचाइजी अस्तित्व में नहीं थीं. हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत में सभी भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज सीक्वल में तेजी से बनाने लगीं. इतना कि आज, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से लगभग आधी किसी न किसी सीरीज या फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. दरअसल, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है.

01 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी: एक फ्रेंचाइजी या फिल्म सीरीज को उन फिल्मों के कलेक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है जो या तो सीक्वल या प्रीक्वल जैसे बाहुबली या केजीएफ, थेमेटिक सीक्वल जैसे हाउसफुल या मर्डर हैं, या एक ही ब्रह्मांड में सेट हैं जैसे रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स या लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स शामिल है. ये फिल्में सबसे ज्यादा चर्चित हैं लेकिन बात अगर सबसे ज्यादा भारतीय सीक्वल की कमाई की करें तो इनमें से कोई सीरीज टॉप में नहीं है.

02 बाहुबली, हाउसफुल, KGF को पछाड़ YRF Spy Universe है टॉप पर: दरअसल, वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी 'वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स' (YRF Spy Universe) है, जिसमें चार फिल्में शामिल हैं. इनकी दुनिया भर में कुल कमाई 2424 करोड़ रुपए है जिसने बाहुबली और केजीएफ और कॉर्प यूनिवर्स की चारों फिल्मों के कलेक्शन को पछाड़ दिया है.

03 मालूम हो कि बाहुबली सीरीज की दो फिल्मों की कुल कमाई 2303 करोड़ रुपए है, केजीएफ सीरीज़ की दो फिल्मों ने 1500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की चार सीक्वेल ने 1049 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. लेकिन इन सबमें कमाई के मामले में Yash Raj Films की YRF Spy Universe टॉप पर है.

04 YRF Spy Universe के बॉक्स ऑफिस नंबर: YRF Spy Universe में चार फिल्में शामिल हैं, जिनमें से तीन को एक ही ताने-बाने में पिरोने के लिए चौथी फिल्म के रिलीज होने के बाद सीरीज में जोड़ा गया था. सीरीज की पहली फिल्म - 'एक था टाइगर -' 2012 में रिलीज़ हुई और 325 करोड़ रुपए कमाए. इसके बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 565 करोड़ रुपये की कमाई की. 2019 में फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म वॉर ने 475 करोड़ रुपएकी कमाई की. हालांकि, यह सीरीज की चौथी फिल्म थी जिसने इसे सबसे सफल भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बना दिया. मालूम हो कि इसी साल जनवरी 2023 में रिलीज़ हुई, शाहरुख खान की पठान ने 1050 करोड़ रुपये कमाए, जिससे YRF स्पाई यूनिवर्स ने बाहुबली की जीवन भर की कमाई को पीछे छोड़ दिया है.