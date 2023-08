Home / Photo Gallery / entertainment / jailer review rajinikanth film declared blockbuster on first day and fans say best climax ...

Jailer Review: Rajinikanth की 250 करोड़ी फिल्म पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर, सिनेमा इतिहास का बेस्ट क्लामैक्स दिखा

Jailer FIRST Review Out: सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) अपनी नई अगली रिलीज के साथ वापस आए हैं. उनकी फिल्म 'जेलर' आज दुनिया भर में बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ था और इसी के चलते फिल्म जबरदस्त चर्चा में रही. फिल्म की FDFS (First Day First Show) सभी स्थानों पर हाउसफुल हो गई. पहले शो देखने के बाद नेटिज़न्स अपने सोशल अकाउंट पर फीडबैक साझा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी स्क्रीन पर रजनीकांत की फिल्म का आनंद लेते हैं.

01 फिल्म की शुरुआत के लिए सकारात्मक समीक्षाएं हैं और इससे जाहिर है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे वक्त तक राज करने वाली है. ढेर सारे लोगों को फिल्म का पहला भाग देखने के बाद ही इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिए. फर्स्ट हाफ के पूरा होने के बाद तमाम नेटिजन्स ने बतया कि फिल्म अच्छी बनी है. योगी बाबू और रजनीकांत के सीन्स ने प्रभावी ढंग से काम किया, जबकि रजनीकांत ने साबित किया कि वे जनता के भगवान क्यों हैं.

02 नेल्सन दिलीपकुमार (Nelson Dilipkumar) ने रजनीकांत की एक नया स्टाइल दर्शाया है और प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करने के लिए फिल्म के पहले भाग में एक बड़ा मोड़ है. दूसरे भाग ने भी अच्छा काम किया है क्योंकि नेल्सन ने रजनीकांत के साथ एक जबरदस्त कमबैक किया है. इसका फर्स्ट डे- फर्स्ट शो देखने वाले प्रशंसकों को उम्मीद है कि 'जेलर' एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी क्योंकि फिल्म में अच्छी तरह से विकसित होने की पूरी ताकत रखती है.

03 'जेलर' फिल्म की समीक्षा और रिलीज लाइव अपडेट्स 'जेलर' में रजनीकांत एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के रूप में नजर आ रहे हैं और उनका छिपा हुआ फ्लैशबैक प्रशंसकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है. फिल्म को देखने वालों ने इसे 4 स्टार दिए हैं. बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वे नेल्सन दिलीपकुमार के काम से बहुत इंप्रेस्ड हैं और रजनीकांत की स्टाइल भी उन्हें खूब पसंद आ रही है.

04 हर कोई नेल्सन और रजनीकांत के साथ एक साथ कमबैक को सराह रहा है. फिल्म को लेकर दर्शकों ने जैसी उम्मीद की थी, वो उस पर खरी उतरी है. इसमें मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, शिव राजकुमार, सुनील, विनायकन, राम्या कृष्णन, तमन्ना, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले और वसंत रवि सहित अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, और फिल्म में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.