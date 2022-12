'Besharam Rang' विवाद के बीच KGF स्टार यश ने किया बॉलीवुड का बचाव, जानिए मजाक उड़ाने वालों को क्या कहा ?

हालांकि, आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड बनाम साउथ का विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं जब दोनों इंडस्ट्री की स्टारकास्ट और फैंस के जुबानी जंग सुनने को मिली है. कुछ दिन पहले किच्चा सुदीप के बयान 'Hindi is no more a national language' को लेकर भी दोनों इंडस्ट्री के स्टार और फैंस की सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी रही. इसके बाद महेश बाबू के 'बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता' वाला बयान भी खूब विवाद में रहा, जबकि केजीएफ स्टार सबसे हटकर अपने विचार रखते हैं.