महेश बाबू से प्रभास तक... साउथ के 8 सितारे नशे से हैं कोसो दूर, खुद को रखते हैं फिट, जीते हैं हेल्दी लाइफ

8 Famous Stars Of South Do Not Drink Alcohol: फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम सितारों को आए दिन किसी न किसी पार्टियों में शामिल होना पड़ता है, जहां उनके लिए हर तरह के खान-पान की व्यवस्था की जाती हैं, जिसमें कुछ तो जमकर एन्जॉय करते हैं और कुछ अपने उसूलों पर चलते हैं. सितारों में भी कुछ वेजिटेरियन हैं, तो कुछ नॉन वेजिटेरियन, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो खुद को किसी भी प्रकार के नशे से भी दूर रखते हैं.

01 नई दिल्ली. आज हम साउथ के उन 8 मशहूर सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शराब और सिगरेट जैसे नशे से खुद को दूर रखते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं. इस लिस्ट में 4 एक्टर और 4 एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं और जो नाम आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें जान आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें 'बाहुबली' फेम प्रभास (Prabhas) से लेकर 'पुष्पा' फेम अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के नाम भी शामिल हैं. तो आइए, अब आपको उन सबके नाम से रूबरू कराते हैं...

02 महेश बाबू: महेश बाबू साउथ के सुपरस्टार हैं. उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, और 8 नंदी पुरस्कार, 5 फिल्मफेयर तेलुगू पुरस्कार, 4 SIIMA पुरस्कार, 3 सिनेमा पुरस्कार और एक IIFA उत्सवम पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं. वह प्रोडक्शन हाउस जी. महेश बाबू एंटरटेनमेंट के भी मालिक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह शराब को हाथ तक नहीं लगाते.

03 प्रभास: साउथ के सुपरस्टार प्रभास भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. प्रभास ने अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर 2015 से तीन बार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है. उन्हें 7 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण नामांकन प्राप्त हुए हैं और उनके नाम नंदी पुरस्कार और सिमा पुरस्कार भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि वह सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाते और हेल्दी लाइफ जीते हैं.

04 अल्लू अर्जुन: इस लिस्ट में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल है. एक्टिंग के साथ-साथ अर्जुन को उनके जबरदस्त डांस के लिए भी जाना जाता है. वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों और 3 नंदी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों अपने नाम कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन भी शराब से दूरी बनाकर रहते हैं.

05 सरवनन शिवकुमार (सूर्या): इस लिस्ट में चौथा नाम सरवनन शिवकुमार है, जिन्हें लोग सूर्या के नाम से जानते हैं. वह मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं, जहां वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण, 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले. सुर्या ने फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में 6 बार जगह बनाई है, जो भारतीय हस्तियों की कमाई को ध्यान में रखती है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूर्या भी शराब को हाथ नहीं लगाते.

06 सामंथा रुथ प्रभु: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु मुख्य रूप से तेलुगू और तमिल फिल्मों में काम करती हैं. वह दक्षिण फिल्मों की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक. वह 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ और 6 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स सहित कई अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं. सामंथा भी शराब से दूरी बनाकर रहती हैं, क्योंकि उन्हें हेल्दी लाइफ पर ज्यादा भरोसा है.

07 काजल अग्रवाल: साउथ ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकीं काजल अग्रवाल भी शराब नहीं पीती हैं. वह अपने आपको इन सबसे दूर रखती हैं. उन्होंने अब तक 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 2 दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय मूवी पुरस्कार प्राप्त किए हैं.

08 श्रुति हासन: साउथ और बॉलीवुड दोनों ही जगह अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकीं श्रुति हासन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. श्रुति भी खुद को शराब से दूर रखती हैं. वह एक एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. वह 2 फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं. वह 2015 और 2016 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दे चुकी हैं.