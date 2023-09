Home / Photo Gallery / entertainment / mammootty unrecognisable bramayugam first look 72year old takes fees more than son dulquer ...

72 साल के Law graduate ने चौंकाया, बेटे से ज्यादा लेता है फीस! 5 दशक में 400 से ज्यादा कर चुका है फिल्में

Can you guess this actor: मुंबई. साउथ की फिल्मों के साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि वे हमेशा दर्शकों को सरप्राइज करती हैं. ना सिर्फ फिल्में बल्कि पोस्टर और लुक भी लोगों को प्रभावित करते हैं. ऐसा ही एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साउथ की एक अपकमिंग मूवी का first look हाल ही जारी किया गया है. इसमें साउथ का एक सुपरस्टार नजर आ रहा है, लेकिन एक बारगी देखकर आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कौन हैं. आइए, बताते हैं...

01 ये फोटो देखकर यकीनन आपकी नजरें कुछ देर के लिए रुक गई होंगी. फोटो इतना आई कैचिंग है कि सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटे में तेजी से वायरल हो चुका है. ये फोटो साउथ के एक फेमस कलाकार का है, जिसका मलयालम और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम है. ये सुपरस्टार बीते 5 दशक से फिल्मी दुनिया में शामिल है.

02 अब तक आप शायद आप पहचान गए होंगे, यदि नहीं तो हम बता देते हैं. ये हैं साउथ के महान कलाकार ममूटी. ये पोस्टर उनकी आने वाली फिल्म 'भ्रमयुगम' Bramayugam का है. फिल्म को राहुल सदासिवन ने लिखा और निर्देशित किया है. ममूटी के 72वें जन्मदिन पर यह पोस्टर मेकर्स ने जारी किया है और अब यह इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

03 Mammootty का जन्म 7 सितम्बर 1951 को मुस्लिम परिवार में हुआ था. वे फिल्मी दुनिया ममूटी के नाम से प्रसिद्ध हैं लेकिन उनका असल नाम Muhammad Kutty Panaparambil Ismail है. ममूटी के दो छोटे भाई और तीन बहने हैं. इन्होंने लॉ में डिग्री ली है और फिल्मों में आने से पहले 2 साल तक वकालत की थी.

04 ममूटी मुख्यत: मलयालम और तमिल सिनेमा से जुड़े हुए हैं. इन्हें फिल्मी दुनिया में 5 दशक हो चुके हैं और ये 400 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं. ममूटी ने 20 साल की उम्र में 1971 में फिल्म Anubhavangal Paalichakal से एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर डेब्यू किया था. साल 1980 में फिल्म 'मेला' के जरिए इन्हें काफी पहचान मिली थी. कुछ सालों तक सापोर्टिंग किरदार निभाने के बाद ममूटी को फिल्म 'वीसा' में लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया था.

05 अपने लंबे क​रियर में ममूटी कई बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं. दर्शकों के बीच वे काफी फेमस हैं और उनकी फिल्मों का लोग इंतजार करते हैं. निजी जिंदगी की बात करें तो ममूटी ने साल 1979 में Sulfath Kuttyy से अरेंज मैरिज की थी. इनके दो बच्चे हैं बेटी सुरुमी, जो 1982 में जन्मी थीं और बेटा दुलकर सलमान, जिनका जन्म 1986 में हुआ था.