मनीषा कोइराला का खुलासा, रजनीकांत की फ्लॉप फिल्म से साउथ में तबाह हुआ करियर, जो एक आखिरी बड़ी आपदा थी..

Manisha Koirala ended her career in south due to Baba's Flop: मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं. एक दौर में वे निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करती थीं. अभिनय के अलावा मनीषा अपनी खूबसूरती के जरिए राज किया करती थीं लेकिन अब वे इक्का दुक्का फिल्मों में ही नजर आती हैं. अभिनेत्री इन दिनों अपने एक इंटरव्यू के लेकर चर्चा में हैं जिसमें उन्होंने अपने तमिल सिनेमा में फेल करियर के बारे में खुलकर बात की है.

01 1991 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के बाद मनीषा कोइराला ने कई लोकप्रिय हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, बंगाली और अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया. तमिल की बात करें तो एक्ट्रेस ने बॉम्बे, इंडियन आदि फिल्मों में काम किया है.

02 मनीषा की आखिरी तमिल फिल्म रजनीकांत के साथ बाबा (Baba) थी, जो 2002 में रिलीज हुई थी. हालांकि, इसके बाद उन्होंने अभी तक तमिल सिनेमा में काम नहीं किया है और ये बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर यानी आपदा साबित हुई थी.

03 हाल ही एक इंटरव्यू में मनीषा कोइराला ने जब पूछा गया कि क्या रजनीकांत ने आपका कॉलीवुड करियर बर्बाद कर दिया? तब अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उन्हें रजनीकांत-स्टारर बाला से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इसकी असफलता के बाद, मनीषा को तमिल फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म के प्रस्ताव नहीं मिले.

04 एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए मनीषा कोइराला ने कहा, 'बाबा शायद मेरी आखिरी बड़ी तमिल फिल्म थी. यह उन दिनों इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और एक बड़ी आपदा थी. फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं और जब यह फ्लॉप हो गई तो मुझे लगा कि साउथ फिल्मों में मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो गया और एक तरह से यह हो भी गया.

05 अभिनेत्री ने कहा, 'बाबा के फ्लॉप होने के बाद, मुझे फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए थे. जब यह फ्लॉप हुई तो मुझे लगा कि साउथ फिल्मों में मेरा करियर पूरी तरह खत्म हो गया. लेकिन अजीब बात है, जब फिल्म को रजनीकांत के बर्थडे पर पिछले साल फिर से रिलीज गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया. मतलब पहले जो फ्लॉप हुई थी और सालों बाद रिलीज होने के बाद हिट हो गई. अभिनेत्री कहती हैं कि रजनी सर क ...