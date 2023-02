नागार्जुन की 18 साल की 'भांजी' पहली फिल्म में हुई इंटीमेट! किया लिपलॉक, बोली- 'नर्वस थी लेकिन...'

एक्ट्रेस अनिखा सुरेंद्रन ने ढेरों फिल्मों में काम किया है. मगर नागार्जुन की फिल्म 'द घोस्ट' (The ghost) से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है. इसमें उन्होंने नागार्जुन की भांजी का रोल प्ले किया था. इसमें उनकी अदायगी को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में अब वो इन दिनों अपनी फिल्म 'ओह माय डार्लिंग' (Oh My Darling) के लिए चर्चा में हैं.